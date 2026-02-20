Allmänspecialist till Vårdcentralen Fröslunda
Region Sörmland / Läkarjobb / Eskilstuna Visa alla läkarjobb i Eskilstuna
2026-02-20
, Kungsör
, Västerås
, Strängnäs
, Hallstahammar
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Sörmland i Eskilstuna
, Västerås
, Strängnäs
, Flen
, Katrineholm
eller i hela Sverige
Vårdcentralen Fröslunda EskilstunaPubliceringsdatum2026-02-20Om företaget
Vill du arbeta med ett fantastiskt team av läkare som kännetecknas av stort engagemang och kollegialt stöd? Då ska du söka tjänsten hos oss på Vårdcentralen Fröslunda.
Vårdcentralen Fröslunda är en mycket trivsam arbetsplats med 52 anställda medarbetare. Vi är en stor vårdcentral och vi har ca 13.000 listade patienter. Hos oss arbetar sjuksköterskor, distriktssköterskor, BHV sköterskor, specialistläkare i allmänmedicin, ST-läkare, AT-läkare, undersköterskor, psykologer, fysioterapeuter, arbetsterapeut och administrativ personal. Vi har korta beslutsvägar och en nära och prestigelös dialog i det dagliga arbetet mellan alla professioner. Detta stärker vår patientsäkerhet och självklart är det alltid våra patienter som är i fokus för vårt arbete.
Arbetsglädje och teamarbete är för oss mycket viktigt, varje dag. Vi har ett gott arbetsklimat och en välfungerande verksamhet. Vi strävar efter att vara i framkant vad gäller nya arbetssätt och digitalisering och ser möjligheter i att ständigt utveckla och förbättra vårt patientarbete. Vi vill på alla sätt erbjuda ett roligt, stimulerande, trivsamt och utvecklande arbete.
Vi söker en specialistläkare i allmänmedicin som också vill ta rollen som medicinskt ledningsansvarig läkare (MLA). Den här tjänsten är för dig som gillar kliniskt arbete, men som också vill ha mandat, påverkan och möjlighet att göra saker lite smartare än igår. Arbetsuppgifter
I rollen kombinerar du kliniskt arbete inom primärvården med ett övergripande medicinskt ansvar för verksamheten. Du bidrar aktivt till utveckling av vårdens kvalitet, patientsäkerhet och arbetssätt i nära samarbete med verksamhetschef och övriga professioner.
Vi erbjuder:
• Ett uppdrag med både kliniskt arbete och medicinskt ledningsansvar.
• Engagerade kollegor och tvärprofessionellt samarbete.
• Möjlighet till utveckling och fortbildning
• Hög dos arbetsglädje
Din kompetens
Vi söker dig som är legitimerad läkare med specialistkompetens i allmänmedicin. Har god kännedom om primärvårdens uppdrag och arbetssätt. Du ska vara trygg i din roll och bekväm med att ta ansvar.
Tidigare erfarenheter av uppdrag som MLA är meriterande, men inget krav.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Anställningsform
Tillsvidareanställning. Tillträde enligt överenskommelse.
Information om tjänsten lämnas av
Verksamhetschef, Vårdcentralen Fröslunda, Marie Eschner 016-104936
Fackliga företrädare söks via kontaktcenter, 0155-24 50 00.
Kom och jobba hos oss på Vårdcentralen Fröslunda!
Välkommen med din ansökan, inklusive CV, senast 2026-03-15.
Intervjuer kan komma att ske löpande.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av redan anställd personal eller att förutsättningarna för rekryteringen ändras.
Se våra förmåner (http://regionsormland.se/jobb-och-utbildning/vara-formaner/)
Följ oss gärna på Facebook (http://facebook.com/regionsormlandJobbahososs/)
och Instagram (http://www.instagram.com/region_sormland_jobbahososs/)
Vi har i vissa fall skyldighet att kontrollera om en person förekommer i misstanke- och eller belastningsregistret. Det kan ske på två sätt, endera begär regionen ut uppgiften själv eller också uppmanas du att begära ut utdrag för att kunna visa upp innan anställning. Vi begär i undantagsfall att du visar upp registerutdrag även vid tillsättning av andra tjänster än de som avses ovan. Blir du aktuell för anställning kommer du att informeras om vad som gäller för den tjänst du sökt.
Du som har skyddade personuppgifter bör vara aktsam med vilken information som du delar i din ansökan. Ta kontakt med den kontaktperson som finns angiven i annonsen innan du skickar in din ansökan.
Vi gör aktiva val vid exponering och rekryteringsstöd och undanber oss därför direktkontakt av bemannings- och rekryteringsföretag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RPV-26-027". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Sörmland
(org.nr 232100-0032)
611 88 NYKÖPING Arbetsplats
Region Sörmland Jobbnummer
9753952