Allmänspecialist till Vårdcentral Jakobsgårdarna, Borlänge
2025-10-01
Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Allmänspecialist till Vårdcentral Jakobsgårdarna, Borlänge. Bli en av oss!
Vårdcentral Jakobsgårdarna söker nu engagerad och kompetent allmänspecialist för att stärka vårt team och för att bidra till omställning till god och nära vård. Vi har ca 10800 listade patienter och till vår verksamhet så ingår Familjecentralen Sopranen och Primärvårds rehab som finns i externa lokaler. Vi erbjuder dig en trivsam, stimulerande, dynamisk arbetsplats där vi har en god stämning i personalgruppen. Hos oss får du möjlighet till kompetensutveckling, fortbildning, möjlighet till utökat ansvar inom till exempel läkemedel/STRAMA och även som medicinskt ledningsansvarig för verksamheten.
Dina arbetsuppgifter
Mottagning av patienter med varierande medicinska tillstånd och behov:
Diagnostik och behandling av akuta och kroniska sjukdomar
Samarbete med övriga vårdgivare och specialistkollegor
Deltagande i utvecklingen av vårdcentralens verksamhet
Bemanning av primärjour och beredskapspass
Handledning av utbildningsläkare på olika nivåer
Kvalifikationer
Legitimerad läkare med specialistkompetens i allmänmedicin.
Dina personliga egenskaper
God förmåga att arbeta självständigt och i team
Lyhörd, informativ och kommunikativ till såväl patienter som kollegor
Så ansöker du
Har du skyddade personuppgifter? Ansök inte via systemet. Kontakta istället rekryterande chef direkt.
Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@regiondalarna.se
) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss.
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region (Landstinget) Dalarna kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Läs mer om Region Dalarna, vår värdegrund, arbetsmiljö och förmåner, samt vilka kontroller som görs innan anställning: Jobba med oss - Region Dalarna
Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.
Detta arbete innebär direkt och regelbunden kontakt med barn och/eller ungdomar. Innan erbjudande om anställning kan ske, måste du som sökande uppvisa utdrag ur Polisens belastningsregister i obrutet kuvert alternativt via ett digitalt registerutdrag, enligt lag 2013:852 eller 2000:873. Mer information finns här: Belastningsregistret - begär utdrag (polisen.se).
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
