Allmänspecialist till primärvården i Älta
Karriärguiden Group Sweden AB / Läkarjobb / Nacka Visa alla läkarjobb i Nacka
2026-06-25
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Är du allmänspecialist och vill arbeta i en vårdmiljö där teamarbete, utveckling och patientfokus står i centrum?
Medrek Rekrytering söker nu en allmänspecialist till en vårdcentral i Älta. Här får du en bred och varierad roll där du kombinerar fysiska patientmöten med digital vård, samtidigt som du blir en viktig del av verksamhetens fortsatta utveckling.
Du kommer att arbeta med patienter i olika åldrar och med varierande vårdbehov. Arbetet omfattar allt från akuta bedömningar till långsiktig uppföljning. Du samarbetar nära sjuksköterskor och andra professioner för att skapa en trygg, tillgänglig och kvalitativ vård.
Vårdcentralen har cirka 30 medarbetare och erbjuder även hemsjukvård samt BVC. Kulturen präglas av samarbete, lärande och en vilja att hela tiden förbättra arbetssätten.
Vi söker dig som
Är specialist i allmänmedicin
Vill arbeta i team
Är trygg med digitala arbetssätt
Har patienten i fokus
Drivs av utveckling och förbättring
Du erbjuds
Kollektivavtal och tjänstepension
Friskvårdsbidrag och förmånliga försäkringar
Introduktion och utbildningsmöjligheter
Möjlighet att påverka och utveckla primärvården
En arbetsplats med stark teamkänsla
Start sker enligt överenskommelse och omfattningen kan vara heltid eller deltid, dock minst 60%.Publiceringsdatum2026-06-25Så ansöker du
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I denna rekrytering samarbetar verksamheten med Medrek Rekrytering.
Kontakta gärna:
Niklas Eriksson
Rekryteringskonsult
Medrek Rekryteringniklas.eriksson@kggroup.se
08-67 874 20 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Karriärguiden Group Sweden AB
(org.nr 559486-8696) Arbetsplats
Medrek.se Jobbnummer
9979749