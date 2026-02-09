Allmänspecialist till Meliva vårdcentral Lill-Jans
2026-02-09
Allmänspecialist vikariat till Meliva vårdcentral Lill-Jans - Välkommen till Meliva!
Vill du arbeta i en verksamhet där kvalitet, omtanke och utveckling går hand i hand?
Hos Meliva får du möjlighet att göra verklig skillnad - för både patienter och kollegor - samtidigt som du har förutsättningar för balans i livet. Det innebär bland annat stabila arbetstider och en arbetsmiljö där vi värnar om rimlig arbetsbelastning, kollegialt stöd och utrymme för återhämtning.
Här möter du patienter i alla åldrar och från olika bakgrunder, i en vardag där både professionellt utbyte och personligt engagemang värdesätts. Som en del av Melivagruppen blir du också en del av en växande och nytänkande vårdkoncern - med tillgång till ett brett nätverk av kollegor och möjlighet att utveckla både dig själv och svensk primärvård.Publiceringsdatum2026-02-09Om tjänsten
Vårdcentralen Lill-Jans är belägen på Östermalm i Stockholm med närhet till bra kommunikationer och ner till city . Hos oss arbetar ambitiösa och drivna läkare, distriktssköterskor, sjuksköterskor, undersköterskor och psykologer. Vårdcentralen är en mellanstor enhet med stora ambitioner och där vi har fokus på omsorg och kvalitet. Vi satsar på kollegialitet och samarbete och hos oss värdesätts initiativförmåga, respekt och lösningsfokus. I din roll på Lill-Jans kommer du främst arbeta med mottagningsverksamhet - både planerade och akuta besök samt ibland hembesök - och ha möjlighet till digitala konsultationer. Patientgruppen är varierad men till stor del äldre och du arbetar i nära samarbete med ett kompetent och stöttande team med Allmänspecialister, ST-läkare, AT-läkare, distriktssköterskor, sjuksköterskor, undersköterskor och psykolog.
Vi uppmuntrar till initiativtagande, delaktighet i utvecklingsarbeten och att du bidrar med din kompetens i verksamhetens förbättringsarbete.
Vi erbjuder dig:
En arbetsplats där du får vara med och påverka
Kollegor och chefer med starkt engagemang och lång erfarenhet
En värderingsdriven organisation med människan i fokus
Vi söker dig som:
Är specialist i allmänmedicin
Har god kommunikationsförmåga och arbetar professionellt och empatiskt
Trivs i teamarbete men är också självgående
Bidrar aktivt till verksamhetsutveckling och kvalitetssäkring
Har ett helhetsperspektiv på patientens behov och primärvårdens uppdrag
Om Meliva
Meliva är en bred vårdgrupp med vårdcentraler, BVC, specialistvård och företagshälsa som växer på den svenska marknaden. Som en del av det finska vårdföretaget Mehiläinen har vi lång erfarenhet av att driva vård med hög kvalitet - både fysiskt och digitalt. Vi bygger framtidens vård - mänsklig, lokal och hållbar.
Vår strategi utgår från att kvalitet i vården börjar med dem som ger den. Därför sätter vi arbetsmiljö, ledarskap och kompetens i centrum - inte i marginalen. Vår vision är att vara vårdens bästa arbetsgivare, för att skapa bättre vård för patienten och en välfärd som håller i längden.
Om anställningen
Omfattning: Heltid eller deltid
Anställningsform: Tillsvidare eller enligt överenskommelse
Placering: Meliva Vårdcentral Lill-Jans, Stockholm
Lön: Enligt överenskommelseKontaktuppgifter för detta jobb
Vid frågor är du varmt välkommen att kontakta:
Annelie Lager
Verksamhetschefannelie.lager@meliva.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Meliva AB
(org.nr 559209-0467), https://meliva.se/
Engelbrektsgatan 18 (visa karta
)
114 32 STOCKHOLM Arbetsplats
Meliva vårdcentral Lill-Jans Jobbnummer
9732169