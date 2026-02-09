Allmänspecialist till Meliva vårdcentral Fredriksdal
Meliva AB / Läkarjobb / Göteborg Visa alla läkarjobb i Göteborg
2026-02-09
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Meliva AB i Göteborg
, Härryda
, Borås
, Halmstad
, Haninge
eller i hela Sverige
Allmänspecialist till Meliva vårdcentral Fredriksdal - Välkommen till Meliva!
Vill du arbeta i en verksamhet där kvalitet, omtanke och utveckling går hand i hand?
Hos Meliva får du möjlighet att göra verklig skillnad - för både patienter och kollegor - samtidigt som du har förutsättningar för balans i livet. Det innebär bland annat stabila arbetstider och en arbetsmiljö där vi värnar om rimlig arbetsbelastning, kollegialt stöd och utrymme för återhämtning.
Här möter du patienter i alla åldrar och från olika bakgrunder, i en vardag där både professionellt utbyte och personligt engagemang värdesätts. Som en del av Melivagruppen blir du också en del av en växande och nytänkande vårdkoncern - med tillgång till ett brett nätverk av kollegor och möjlighet att utveckla både dig själv och svensk primärvård.Publiceringsdatum2026-02-09Om tjänsten
Meliva vårdcentral Fredriksdal är belägen i centrala Göteborg, ett stenkast från Liseberg. Hit tar du dig lätt med spårvagn och hållplatsen är precis utanför huset. Hos oss arbetar ambitiösa och drivna läkare, sjuksköterskor, distriktssköterskor, undersköterskor, medicinsk sekreterare och psykologer. Vi satsar på kollegialitet och samarbete och hos oss värdesätts initiativförmåga, respekt och lösningsfokus. I din roll på Meliva vårdcentral Fredriksdal kommer du främst arbeta med mottagningsverksamhet - både planerade och akuta besök - och ha möjlighet till digitala konsultationer. Patientgruppen är varierad och du arbetar i nära samarbete med ett kompetent och stöttande team.
Vi söker nu dig som är allmänspecialist som vill jobba hos oss under en tidsbegränsad period med start i april. Detta kan vara ditt första steg in till Meliva som växer hela tiden.
Vi uppmuntrar till initiativtagande, delaktighet i utvecklingsarbeten och att du bidrar med din kompetens i verksamhetens förbättringsarbete.
Vi erbjuder dig
En arbetsplats där du får vara med och påverka
Kollegor och chefer med starkt engagemang.
En värderingsdriven organisation med människan i fokus
Vi söker dig som:
Är specialist i allmänmedicin
Har god kommunikationsförmåga och arbetar professionellt och empatiskt
Trivs i teamarbete men är också självgående
Bidrar aktivt till verksamhetsutveckling och kvalitetssäkring
Har ett helhetsperspektiv på patientens behov och primärvårdens uppdrag
Om Meliva
Meliva är en bred vårdgrupp med vårdcentraler, BVC, specialistvård och företagshälsa som växer på den svenska marknaden. Som en del av det finska vårdföretaget Mehiläinen har vi lång erfarenhet av att driva vård med hög kvalitet - både fysiskt och digitalt. Vi bygger framtidens vård - mänsklig, lokal och hållbar.
Vår strategi utgår från att kvalitet i vården börjar med dem som ger den. Därför sätter vi arbetsmiljö, ledarskap och kompetens i centrum - inte i marginalen. Vår vision är att vara vårdens bästa arbetsgivare, för att skapa bättre vård för patienten och en välfärd som håller i längden.
Om anställningen
Omfattning: Deltid. 50-80%. Procentsatsen kan diskuteras.
Anställningsform: Tidsbestämd enligt överenskommelse
Placering: Göteborg
Lön: Enligt överenskommelseKontaktuppgifter för detta jobb
Vid frågor är du varmt välkommen att kontakta:
Namn: Maria Carlsson
Roll: Verksamhetschef
Mail: maria.carlsson@meliva.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Meliva AB
(org.nr 559209-0467), https://meliva.se/
Mölndalsvägen 77, 412 85 Göteborg (visa karta
)
412 85 GÖTEBORG Arbetsplats
Meliva vårdcentral Fredriksdal Jobbnummer
9732182