Allmänspecialist till Kry Sickla Vårdcentral
Kry Primärvård AB / Läkarjobb / Nacka
2026-03-16
Om verksamheten Kry vårdcentral Sickla är en modern vårdcentral belägen strax söder om Stockholm. På vårdcentralen arbetar ett kompetensstarkt team på ca 25 personer som arbetar mot ett gemensamt mål, patienten i fokus. På vårdcentralen arbetar specialister i allmänmedicin, sjuksköterskor, distriktssköterskor, undersköterskor och psykologer. På vårdcentralen råder en god och familjär stämning där medarbetarna hjälper varandra.
Om rollen
Kry är en av Europas ledande digitala vårdgivare, tillsammans skapar vi morgondagens sjukvård för våra patienter, oavsett var de befinner sig. Med en gemensam vision om patienten i centrum genom hög tillgänglighet och med det bästa i bemötande i branschen vill Kry ge patienterna framtidens primärvård.
I rollen som allmänspecialist på Kry erbjuds du möjlighet att arbeta på vår fysiska mottagning såväl som distansarbete med digitala besök. Förutom omväxlande arbetsuppgifter där du får möjlighet att möta och rådge många olika patienter, får du vara med och bidra till att utveckla och förändra primärvården där dina idéer skapar värde för verksamheten och Krys arbete att förbättra primärvården.
Kvalifikationer & egenskaper Du är specialistläkare i allmänmedicin. Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift. Ytterligare språkkunskaper är meriterande. Goda tekniska kunskaper, om du tidigare arbetat med digitala vårdmöten är det meriterande. Du arbetar evidensbaserat, är professionell i ditt bemötande och värnar om att sätta patienten först. Du har god samarbetsförmåga och är lyhörd mot både kollegor och patienter.
Tidigare arbete i svensk primärvård
Vi driver ett stort arbete med att erbjuda branschens bästa patientbemötande. För det krävs motiverade medarbetare och vi lägger därför stor vikt vid personlig lämplighet. Vi letar efter kollegor som tar ansvar för gruppen och som är intresserade av att vara med och skapa en härlig arbetsplats där vi arbetar tillsammans.
Vi erbjuder dig
Möjlighet att jobba utifrån vår unika Kry-modell bland annat skapad för att öka tillgängligheten för våra patienter.
En vårdcentral med stort fokus på service, som sätter kvalitet och patientsäkerhet som högsta prioritet.
Förmånligt erbjudande för besök i Kry-appen.
Involvering i det medicinska planeringsarbetet för vårdcentralen inom nya verktyg, processer samt rutiner och riktlinjer.
En möjlighet att bidra till kontinuerlig utveckling av Krys digitala och fysiska vård.
Kollegor över hela landet som samarbetar och utbyter erfarenheter kring metoder och medicinska fall.
Introduktionsdagar, digitala utbildningsveckor med varierande föreläsningar kopplat till vården samt till specifika lanseringar.
Kollektivavtal, friskvårdsbidrag och förmånliga försäkringar.
Praktisk information Start: Enligt överenskommelse Omfattning: 80-100% Anställning: Tillsvidare, inledande 6 mån provanställning Arbetstider: Vardagar dagtid, vårdcentralen har öppet måndagar 7:30-19:30, tisdagar 7:30-17:00. Plats: Sickla
Kontakt Låter tjänsten intressant? Skicka in din ansökan redan idag då vi rekryterar löpande. Har du frågor är du välkommen att kontakta verksamhetschefen på mail. På grund av GDPR tar vi inte emot ansökningar via e-post. För mer information om Kry besök gärna vår hemsida. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-12
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kry Primärvård AB
https://career.kry.se
113 21 STOCKHOLM Arbetsplats
