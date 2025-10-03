Allmänspecialist till Kiruna hälsocentral
I Kiruna finns det gott om plats att växa och utvecklas, med en yta på nästan 20 000 km2 är det Sveriges största kommun. Hälsocentalen i Kiruna är landets nordligaste och vi tar hand om cirka 16 000 listade medborgare. Det du inte kan uppleva på andra ställen i landet finns hos oss; en kombination av storslagen natur och en stad i förvandling, polarnatt till midnattssol samt ett samhälle med traditionell förankring och modern industri där företag verkar på, under jord och uppe i rymden.
Vi lever i ett mångkulturellt samhälle med flera minoriteter och språk. Hos oss på Kiruna hälsocentral arbetar vi med hela människan - under livets alla åldrar. Med vår breda bas av olika mottagningar och kompetenta kollegor inom många olika yrken får vi möjlighet till ett roligt och varierande arbete som hjälper hela patienten. Vår lokalisering i Kiruna sjukhus gör att vi enkelt har tillgång till röntgen samt laboratorium och vi har även ett nära samarbete med medicinkliniken och akutmottagningen. Vården liksom samhället står inför framtida förändringar och du behövs i vårt team för nutid och framtid.
Vi sökerVi söker dig som är specialist i allmänmedicin och har erfarenhet av arbete inom primärvård. Du har kunskaper i svenska språket i både tal och skrift motsvarande C1-nivå. Det är meriterande om du har språkliga kunskaper i minoritetsspråken finska, meänkieli eller nordsamiska.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Som person är du ansvarsfull, du ser helheter och tar hänsyn till det större perspektivet och du delar med dig av dina kunskaper. Du har lätt för att samarbeta med andra.
Det här får du arbeta med
Som läkare på vår hälsocentral omfattar arbetet det breda allmänmedicinska området, där du får möta och konsultera patienter i alla åldrar och situationer. Våra läkare har planerad mottagning och dagjour samt arbete vid till exempel Barnhälsovård, Mödrahälsovård, Ungdomsmottagning och kommunens särskilda boenden och hemsjukvård.
Du kommer att samarbeta med samtliga yrkesgrupper på hälsocentralen. Vi jobbar i team utifrån områdeslistning. Vårt arbetssätt är lagarbete, där allas kompetens tas tillvara och där vi tar gemensamt ansvar för patienten. På hälsocentralen arbetar läkare, distriktsköterskor, AKS, sjuksköterskor, barnmorskor, undersköterskor, medicinska sekreterare, fysioterapeuter, arbetsterapeut och samtalsterapeuter.
Det här erbjuder vi dig
• En hälsocentral där vi jobbar med att utveckla digitala lösningar och mot en god och nära vård för våra medborgare
• En varierad arbetsplats med många kompetenta kollegor
• Läkarmöten varje vecka där utbildning och utveckling står i fokus
• Gemenskap med kollegor i form av frivillig morgonträning innan arbetspasset, lunchpromenader och andra trivselaktiviteter
• Utvecklings- och karriärmöjligheter där du får vara med och skapa framtidens hälsa och vård
• Hälsofrämjande arbetsplatser med tillgång till friskvårdsaktiviteter och friskvårdsbidrag
• Länk till våra förmåner: https://www.norrbotten.se/sv/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-utveckling/
Information om tjänstenVi erbjuder tillsvidareanställning på heltid, arbetstid dagtid. Tillträde enligt överenskommelse.
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Region Norrbotten tillämpar individuell lönesättning enligt kollektivavtal.
Vi verkar för att ha medarbetare med kunskaper inom Sveriges nationella minoritetsspråk och sätter därför värde på dina kunskaper i samiska, meänkieli, finska, romani chib och jiddisch. Vi arbetar aktivt för en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att vår arbetsplats ska vara tillgänglig för alla.
