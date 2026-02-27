Allmänspecialist till Enköpingshälsan!
Innovatrek AB / Läkarjobb / Enköping Visa alla läkarjobb i Enköping
2026-02-27
, Knivsta
, Håbo
, Strängnäs
, Västerås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Innovatrek AB i Enköping
, Upplands Väsby
, Sollentuna
, Södertälje
, Danderyd
eller i hela Sverige
Vill du arbeta på en väletablerad och välkänd vårdcentral? Enköpingshälsan är sedan många år tillbaka en mycket omtyckt läkardriven vårdcentral i Enköping, som stadigt växer i förtroende bland patienter och är en viktig del av det lokala vårdutbudet. Vårdcentralen får i de nationella patientenkäterna högst betyg i området och kännetecknas av en personlig vård med hög tillgänglighet och låg personalomsättning.
Just nu söker vi, till följd av ökade listningar och ett växande patientunderlag, en engagerad specialist i allmänmedicin på heltid eller deltid till vår vårdcentral för att fortsatt erbjuda värdefull vård till patienter.
Som läkare hos oss arbetar du med sedvanligt primärvårdsarbete på mottagningen. Du har en viktig roll i vårt team och bidrar till att våra patienter får en professionell och trygg vårdupplevelse.
Vi söker dig som:
Är specialist i allmänmedicin.
Trivs med att arbeta självständigt och i team.
God kommunikationsförmåga och ett professionellt bemötande.
Vi erbjuder:
För oss är det viktigt att du känner ett stort ansvar i ditt jobb, att du har ett genuint intresse för patienterna samt en god arbetskapacitet. I utbyte får du en trivsam vårdcentral med utvecklande arbetsmiljö och engagerade kollegor .Hos oss möts du av ett öppet klimat, nära samarbeten och ett varierat primärvårdsarbete.
Vi arbetar tillsammans för att skapa en trygg, hållbar och långsiktig vårdmiljö - både för våra patienter och för våra medarbetare. Mottagningen har god bemanning med ett stabilt arbetsteam. Vi ser att du är positiv och van vid självständigt arbete.
Låter detta som en tjänst för dig? Vi intervjuar löpande, tveka därför inte att skicka in en ansökan till: ansokan@innovatrek.com
. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-29
CV och Personligt brev
E-post: ansokan@innovatrek.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Allmänspecialist - Enköping". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Innovatrek AB
(org.nr 559072-2905)
Linbanegatan 12 (visa karta
)
745 34 ENKÖPING Arbetsplats
Enköpingshälsan Jobbnummer
9769115