Achima Care AB / Läkarjobb / Sala2021-04-07Nu söker vi läkare till Achima Care Sala vårdcentral!Achima Care i Sala växer och utökar där med vår läkargrupp. Vi söker dig som är specialist i allmänmedicin. I rollen ingår kliniskt arbete där kvalité och patientsäkerhet i den medicinska behandlingen står i fokus.Unikt med detta jobb är:Hög dos av arbetsglädje och stora möjligheter att påverka arbetsinnehålletDu jobbar med egen lista av patienter för hög kontinuitetVi jobbar nära andra yrkeskategorier och samverkar runt patienten för bästa omhändertagandeStor frihet att komma med förslagDu är flexibel, trygg och kan arbeta självständigt. Du trivs med att ta initiativ och har en god samarbetsförmåga. Mot patienter är du är lyhörd och lösningsfokuserad där fokus alltid ligger på patientens bästa.Vi kan erbjuda dig ett utvecklande jobb på en vårdcentral som sätter kvalitet och patientsäkerhet som högsta prioritet. Sala vårdcentral har en stark och positiv företagskultur där vi ser till att ha roligt tillsammans. Du kommer att ingå i ett team om cirka 30 medarbetare där vi tillsammans tar hand om cirka 9 300 listade patienter.AnställningsvillkorTillsvidareanställning, heltidArbetstid, dagtid vardagarTillträde enligt överenskommelseOm AchimaAchimas uppdrag är att arbeta förebyggande med hälsa och erbjuda en lättillgänglig och trygg sjukvård. Det har vi haft förmånen att göra sedan 2004. Achima består idag av 10 vårdcentraler och rehabenheter runt om i landet. Achima lednings utgår ifrån huvudkontoret i Karlskrona som består av stödfunktioner så som HR, Ekonomi, Inköp, Marknad och IT.Vår arbetsfilosofi kallar vi The Achima Way vilket innebär att vi förbättrar vårdsverige. När man arbetar enligt The Achima Way tar man ansvar för att arbeta enligt förhållningssättet som vi kallar Achima-ansvaret.Läs gärna mer på vår hemsida: https://www.achima.se/om-oss/the-achima-way-achima-ansvaret/ För mer information hör av dig till verksamhetschef Agnes Tejlerdal på agnes.tejlerdal@achima.se Urval och rekrytering sker löpande. Tack för att du ansöker via länken i annonsen.Vi undanber oss alla erbjudande om annonsering och rekryteringshjälp i samband med denna annons.Varaktighet, arbetstidHeltid Anställningstid enligt överenskommelse2021-04-07Lön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-04-30Achima Care AB5674911