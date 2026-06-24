Allmänspecialist sökes till vårdcentral i Älta
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2026-06-24
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Vill du arbeta brett inom primärvården och samtidigt vara med och utveckla framtidens vård? Har du förmågan att skapa trygghet och tillit hos patienter, samtidigt som du bidrar med engagemang, nytänkande och medicinsk kompetens?
Då kan detta vara nästa steg för dig.
Medrek Rekrytering söker nu en allmänspecialist till en modern och utvecklingsinriktad vårdcentral i Älta. Här blir du en del av ett engagerat team där samarbete, lärande och förbättringsarbete är en naturlig del av vardagen.
Om verksamheten
Vårdcentralen i Älta är en väletablerad primärvårdsenhet med cirka 30 medarbetare. Här arbetar läkare, sjuksköterskor och andra professioner nära varandra för att erbjuda en tillgänglig, trygg och medicinskt högkvalitativ vård.
Verksamheten omfattar även hemsjukvård med cirka 80 inskrivna patienter samt BVC med cirka 700 barn inskrivna. Arbetsplatsen präglas av ett starkt teamfokus, korta beslutsvägar och en kultur där det är naturligt att både be om hjälp och bidra med idéer.
Om rollen
Som allmänspecialist arbetar du med att utreda, bedöma och behandla patienter i olika åldrar och med varierande vårdbehov. Rollen är bred och varierad och omfattar både akuta bedömningar, långsiktig uppföljning och digitala vårdmöten.
Du arbetar både fysiskt på vårdcentralen och digitalt via verksamhetens plattform. Teamarbetet är centralt och du samarbetar nära sjuksköterskor och andra yrkesgrupper för att skapa en sammanhållen och patientcentrerad vård.
Utöver det kliniska arbetet får du möjlighet att påverka arbetssätt, bidra till utveckling och vara med och forma hur vården bedrivs i praktiken.
Vi söker dig som
Är specialist i allmänmedicin
Trivs med att arbeta i team
Är trygg med digitala verktyg och olika system
Har patientupplevelsen i fokus
Har en positiv inställning till utveckling, förändring och nya arbetssätt
Erbjudande
Du erbjuds en arbetsplats med kollektivavtal, tjänstepension, friskvårdsbidrag och förmånliga försäkringar. Här finns även goda möjligheter till kompetensutveckling, utbildning och karriärvägar.
Verksamheten erbjuder introduktionsdagar samt digitala utbildningsveckor med varierande föreläsningar.
Praktisk information
Start: Enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid eller deltid, 60%-100%
Placering: ÄltaPubliceringsdatum2026-06-24Så ansöker du
I denna rekrytering samarbetar verksamheten med Medrek Rekrytering.
För mer information är du varmt välkommen att kontakta:
Niklas Eriksson
Rekryteringskonsult
Medrek Rekryteringniklas.eriksson@kggroup.se
08-67 874 20 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Karriärguiden Group Sweden AB
(org.nr 559486-8696) Arbetsplats
Medrek.se Jobbnummer
9977400