Allmänspecialist/senior advisor till Vårdcentralen Flen
2025-10-15
Vårdcentralen Flen
Annonstext:
Välkommen att skapa Sveriges friskaste län tillsammans med oss!Publiceringsdatum2025-10-15Om företaget
Vi är en liten välfungerande vårdcentral i hjärtat av Sörmland. Det är goda pendlingsmöjligheter från Stockholm och 10 minuters promenad från tågstationen. Vi värnar om den goda arbetsmiljön och våra drygt 6000 listade patienter. Vår arbetsplats präglas av samarbete och en vilja att hjälpas åt för att ta hand om våra patienter på bästa sätt. Vi arbetar med tillit till varandras kompentens och förmågor, med korta beslutsvägar och ett öppet klimat. Vi har, utöver mottagningsarbete, även ansvar för SÄBO, hemsjukvård och BVC på familjecentral. Arbetsuppgifter
I nuläget är vi 2 specialistläkare i allmänmedicin, 2 ST-läkare och återkommande AT-läkare. Vi önskar anställa fler ST-läkare inom kort och därför söker vi en "Senior Advisor". Arbetet innebär handledaransvar för ST-läkare, att vara tillgänglig för klinisk instruktion i det dagliga mottagningsarbetet, samt klinisk tjänstgöring. Vi arbetar också tillsammans i specialistläkargruppen för att skapa en god utbildningsmiljö för våra ST-läkare.
Din kompetens
Erfaren legitimerad specialistläkare i allmänmedicin med handledarutbildning och ett genuint intresse för handledning.
För att trivas hos oss ser vi att du:
Känner vilja och engagemang för att bidra till utveckling
Är ansvarstagande, flexibel och prestigelös
Har lätt för att samarbeta, har ett gott bemötande och humor.
Vi är mycket lyhörda för personliga önskemål och lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Varmt välkommen med din ansökan som även kan vara ett önskemål om att provtjänstgöra hos oss några månader.
Anställningsform
Tillsvidareanställning med tillträde enligt överenskommelse.
Information om tjänsten lämnas av
Verksamhetschef Martin Nilsson telefon 070-324 54 33.
Fackliga företrädare söks via kontaktcenter, 0155-24 50 00.
Kom och jobba hos oss på Flens vårdcentral
Välkommen med din ansökan, inklusive CV, senast 2025-11-21.
Intervjuer kan komma att ske löpande.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av redan anställd personal eller att förutsättningarna för rekryteringen ändras.
Vi har i vissa fall skyldighet att kontrollera om en person förekommer i misstanke- och eller belastningsregistret. Det kan ske på två sätt, endera begär regionen ut uppgiften själv eller också uppmanas du att begära ut utdrag för att kunna visa upp innan anställning. Vi begär i undantagsfall att du visar upp registerutdrag även vid tillsättning av andra tjänster än de som avses ovan. Blir du aktuell för anställning kommer du att informeras om vad som gäller för den tjänst du sökt.
Du som har skyddade personuppgifter bör vara aktsam med vilken information som du delar i din ansökan. Ta kontakt med den kontaktperson som finns angiven i annonsen innan du skickar in din ansökan.
Vi gör aktiva val vid exponering och rekryteringsstöd och undanber oss därför direktkontakt av bemannings- och rekryteringsföretag. Ersättning
