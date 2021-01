Allmänläkare till Flen, Sörmland v9-13 - Direktkliniken AB - Läkarjobb i Flen

Prenumerera på nya jobb hos Direktkliniken AB

Direktkliniken AB / Läkarjobb / Flen2021-01-22VI SÖKEREn erfaren Allmänspecialist som kan arbeta under perioden v 9-13. Kontinuitet genom hela uppdraget är önskvärt men även du som kan jobba kortare perioder är varmt välkommen in med din ansökan. Behov kommer även att finnas efter v13.DIN PROFILLegitimerad läkare med specialisering inom Allmänmedicin.ATT JOBBA SOM HYRLÄKARESom hyrläkare på Direktkliniken får du valmöjligheten att jobba hos olika kunder runt om i hela landet. Du väljer själv om du vill arbeta någon vecka ibland, eller ta dig an ett längre eller återkommande uppdrag. Hos oss kan du arbeta som visstidsanställd med timlön eller som underkonsult och fakturera via eget bolag. Planerar du att starta eget kan vi hjälpa dig att komma igång. Vi hjälper till att ordna med resa och boende vid behov.Du kommer att få en personlig och erfaren konsultchef som har dig och ditt arbete i fokus. Vi finns där för att stötta dig och sköter all administration kring uppdraget så att du kan fokusera på att arbeta som läkare.DIREKTKLINIKEN - VILKA ÄR VI?Direktkliniken är ett bemanningsföretag som har bemannat svensk sjukvård sedan 2012. Våra ledord är långsiktighet och kvalitet med målsättning att alltid vara den självklara samarbetspartnern till både våra kunder och dig som vill arbeta som hyrläkare.Vårt uppdrag är att matcha kvalificerad och erfaren personal med bemanningsbehovet hos våra kunder. Vi har ett stort antal ramavtal runt om i hela landet, därför kan vi erbjuda ett brett utbud av uppdrag året runt.Varaktighet, arbetstidHeltid Anställningstid enligt överenskommelse2021-01-22Lön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-01-29Direktkliniken AB5537387