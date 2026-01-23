Allmän annonsmall - Stockholms stad
2026-01-23
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Stadsledningskontoret är kommunstyrelsens förvaltning. Vi ansvarar för styrning, uppföljning och utveckling av stadens verksamheter utifrån den vision och budget som kommunfullmäktige har beslutat om. Vi är drygt 350 anställda som i huvudsak arbetar med strategiska frågor som har stor betydelse för stadens verksamheter.
Vill du bidra till utvecklingen av välfärden i Stockholm?
Då kan denna tjänst vara något för dig.
Hos oss får du arbeta stadsövergripande med ekonomi- och verksamhetsstyrning, kvalificerade utredningar och strategiska beslutsunderlag. Det här är en roll för dig som vill vara med och påverka Stockholm stads utveckling - i nära samverkan med våra nämnder och ledning.
Välkommen till oss
Controllerenheten är en av två enheter inom välfärdsavdelningen på stadsledningskontoret. Enheten består av nio medarbetare som ansvarar för ekonomi- och verksamhetsstyrning inom välfärdssektorn. Välfärdsavdelningen ansvarar för Stockholm stads strategiska styrning och verksamhetsuppföljning inom välfärdssektorn samt stadsövergripande frågor som rör mänskliga rättigheter, brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete. Avdelningen består för närvarande av cirka 22 medarbetare. Arbetsplatsen är centralt belägen i fina lokaler på Kungsholmen.
Vi erbjuder
Du erbjuds ett spännande och roligt arbete i Stockholms stad där avdelningens strategiska uppdrag har en central roll i stadens utveckling. Hos oss får du stora möjligheter till att bidra till samhällsnytta på en attraktiv arbetsplats som präglas av ett positivt och öppet klimat. Vi har stort förtroende för varandras kompetenser. Du arbetar med engagerade och kunniga kollegor med driv och fokus på verksamhetens uppdrag.
Vi erbjuder även:
flextidsavtal
friskvårdsbidrag
möjlighet till växling av semesterdagstillägg mot extra ledighet (fem eller sex dagar)
vinter- och sommararbetstid.
Läs mer om våra förmåner här.
Din roll
Rollen som controller passar dig som tycker om att arbeta övergripande och utvecklingsinriktat. Du arbetar med både ekonomi- och verksamhetsstyrning utifrån ett stadsövergripande perspektiv. Du följer upp och samarbetar med stadens nämnder och tar fram beslutsunderlag till stadens ledning. Arbetet innebär att besvara remisser och skrivelser samt att snabbt kunna svara på frågor och på kort tid leverera kvalificerade beslutsunderlag. I rollen ingår också att leda kvalificerade utrednings- och utvecklingsprojekt samt omvärldsbevakning inom ditt område.
Du ingår i en grupp om åtta controllers som alla har liknande uppdrag.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har:
universitets- eller högskoleutbildning inom ekonomi eller statsvetenskap, alternativt annan likvärdig utbildning i kombination med arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
aktuell erfarenhet av arbete inom eller på uppdrag av offentlig förvaltning som controller, verksamhetsstrateg, utredare eller något som arbetsgivaren bedömer som likvärdigt
mycket god förmåga att uttrycka dig tydligt på svenska i tal och i skrift.
Det är meriterande om du har arbetat med ekonomi- och verksamhetsfrågor eller utredningsprojekt i, eller på uppdrag av en politiskt styrd organisation.
Som person ser vi att du kommer att trivas och lyckas i rollen om du är strukturerad för att kunna planera och organisera ditt arbete. Gentemot dina kontaktytor tillämpar du ett arbetssätt som genomsyras av samarbetsvilja och tydlig kommunikation. I dina analyser har du ett strategiskt tänkande och helhetssyn. Avslutningsvis är du utvecklingsinriktad för att bidra med beslutsstöd som stärker styrning och resultat. Vid urvalet kommer vi att lägga stor vikt vid dina personliga kompetenser.Publiceringsdatum2026-01-23Övrig information
Vi rekryterar utan det personliga brevet i denna rekrytering för att stärka fokus på de kompetenser och erfarenheter som efterfrågas för denna roll. Vid bedömningen av din ansökan kommer vi endast att utgå ifrån ditt CV och ett antal frågor du får besvara i samband med att du söker tjänsten. Vi önskar att du svarar konkret på frågorna och att det finns en tydlig koppling mellan dina svar och ditt CV.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/371". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
(org.nr 212000-0142) Arbetsplats
Stadsledningskontoret, Välfärdsavdelningen, Controllerenheten Kontakt
Johanna Zalyal, enhetschef johanna.zalyal@stockholm.se 08-50829473 Jobbnummer
9702575