Allfixare / Tekniker till Halmstad Kylteknik, Halmstad

Är du en praktiskt lagd person som gillar att fixa, skapa ordning och underlätta för andra? Titeln är svår, förr hade vi sagt Hustomte. Hos Halmstad Kylteknik finns en varierad roll där du får vara den som ser till att allt flyter - från verkstad och lager till fastigheter och hyresgäster.
Din framtida arbetsgivare
Halmstad Kylteknik är ett väletablerat företag med bas i Halmstad som sedan 1971 levererar helhetslösningar inom kyla och värme. Med mer än 50 års erfarenhet inom både industriell och komfortkyla, värmepumpar, värmeåtervinning samt luftkonditionering är vi stolta över att vara en ledande aktör i Halland och angränsande regioner. Vi driver verksamhet med en stark miljöprofil, där energieffektiva system och användning av naturliga köldmedier som koldioxid och ammoniak ingår som en självklar del i våra projekt. Vår kundbas sträcker sig från privatpersoner till butiker och större industriella kunder, och våra medarbetare finns till hands i hela Halland samt delar av Småland och norra Skåne. Som privatägt bolag har vi snabbt till beslut och lite byråkrati. Halmstad Kylteknik drivs idag av andra generationen som bär vidare grundarnas vision och värderingar. Snabbt till beslut och lite b Vi är 40 engagerade medarbetare och levererar årligen tusentals serviceuppdrag och hundratals offertprojekt. Vår styrka ligger i att vi inte backar från utmaningar - inget kyl- eller värmeprojekt är för stort. Vi erbjuder fullständiga lösningar och hög tillgänglighet genom våra serviceavtal, där vi finns med också när du behöver snabb hjälp i kritiska lägen.
Vad erbjuder rollen?
I din roll på Halmstad Kylteknik blir du den som bidrar till att vardagen fungerar för både dina kollegor och hyresgäster. Arbetsuppgifterna är varierade och inkluderar bland annat att: - Förbereda material och utrustning till serviceteknikerna inför uppdrag. - Underhålla och utveckla saldon på ständigt återkommande artiklar. - Driva arbete med kontinuerliga förbättringar i drift och projekt. - Vara ansvarig för miljöstationer och sortering kopplat till dessa. - Hantera verkstad, lager och se till att ordning och reda råder. - Ta emot felanmälningar från hyresgäster och avhjälpa enklare problem, exempelvis byta lampor, rensa hängrännor och laga mindre fel. - Köra truck och förbereda inför nästkommande arbetsdag. - Hantera fordon med bilservice, besiktning och leveranser. - Vara en serviceinriktad kontaktperson som bidrar till att både kollegor och hyresgäster känner sig väl omhändertagna.
Vem är du?
Vi söker dig som har en praktisk ådra och trivs med att variera mellan service, underhåll och problemlösning. Du är:
• Serviceinriktad och hjälpsam - du får energi av att underlätta för andra. - Ordningsam och strukturerad - du ser till att saker är på plats och redo samt arbetar planerande. - Flexibel och lösningsorienterad - du tar tag i det som behöver fixas. - Prestigelös och ansvarstagande - du gör jobbet utan att vänta dig något tillbaka. För att lyckas i rollen har du: - B-körkort. - Goda kunskaper i svenska i både tal och skrift. - Datorvana och intresse för att använda IT-verktyg. - Gärna en teknisk bakgrund, exempelvis som hantverkare eller inom teknik. - Meriterande är truckkort.
Är detta din perfekta match?
Hos Halmstad Kylteknik får du en roll med stor variation och möjlighet att växa in i en bred tjänst. Du erbjuds: - En trygg anställning i ett stabilt bolag. - Gemenskap med kollegor - Ett varierat arbete där ingen dag är den andra lik. - Möjlighet att kombinera fastighetsskötsel, service och lagerarbete i en och samma roll.
Varmt välkommen med din ansökan
Låter tjänsten intressant?
Sista ansökningsdatum är 29 oktober.
