Allergolog till Södersjukhuset - spec/böl/öl
2026-01-27
Allergolog till sektion Lungsjukdomar & allergologi
Verksamhetsområde (VO) Internmedicin är Sveriges största internmedicinska klinik med cirka 500 anställda, 6 vårdavdelningar, medicinmottagning, endoskopiskt centrum och en dagvårdsenhet.
Verksamheten är delad i 6 sektioner varav lung- och allergisektionen är en av dessa. Nu söker vi dig som är Allergolog (LUS) och som vill vara med och utveckla vår mottagning för astma och allergi!Publiceringsdatum2026-01-27Dina arbetsuppgifter
Du välkomnas av två specialister och tre ST-läkare, som tillsammans med övrig personal arbetar för att stärka och utveckla vår allergimottagning inför framtidens utmaningar och uppdrag. På allergimottagningen handlägger, utreder och behandlar vi patienter med luftburen allergi, svår astma samt anafylaxi, urtikaria och angioödem. Vi utför födoämnes- och läkemedelsprovokationer och bedriver allergen immunterapi. Vi har en dietist på allergimottagningen för våra patienter med födoämnesallergi.
Vi bedriver en högkvalitativ utbildning för läkarstuderande och rankas som en av Sveriges bästa utbildningsplatser på medicinterminen. I tjänsten ingår förutom handledning av läkarstudenter även handledning av ST- och AT-läkare.
VO Internmedicin har även en framträdande position inom den patientnära forskningen. Vårt lokala FoUU-råd har ett nära samarbete med Karolinska Institutet Södersjukhuset där det finns spetskompetens inom epidemiologi och "translational research" för att säkerställa högkvalitativ klinisk forskning.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en god samarbetsförmåga med såväl kollegor som andra personalkategorier. Vidare är du flexibel och visar ett stort engagemang i ditt arbete. Du gör korrekta avvägningar och prioriteringar samt visar omdöme vid uttalanden, agerande och beslut. Du delar vår värdegrund "För patienten - med patienten" som skall finnas med i varje beslut och vara vägledande i det dagliga arbetet. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Kompetenser
Legitimerad läkare med specialistkompetens inom allergologi.
Meriterande
Specialistkompetens inom internmedicin och/eller lungsjukdomar
Dokumenterat forskningsarbete och tidigare erfarenheter av utvecklings- och processarbete
Information till dig som söker tjänsten:
Vid rekrytering av specialistläkare/biträdande överläkare/överläkare genomförs alltid en sakkunnigprövning vilket är en förutsättning för att erhålla specialistläkartjänst på Södersjukhuset. För att din ansökan ska beaktas behöver följande dokument bifogas:
Meritförteckning för läkare - blankett hittar du här.
Examensbevis
Legitimationsbevis för läkare från Socialstyrelsen
Bevis på specialistkompetens från socialstyrelsen
Eventuellt publikationsförteckning
Erbjudande
Våra medarbetare är vår viktigaste resurs och därför månar vi om att du ska ha ett utvecklande, tryggt och hållbart arbetsliv. Vi erbjuder många olika förmåner och fördelar oavsett var du befinner dig i livet och i karriären. Några av dessa förmåner är:
Vidareutbildning. Vi erbjuder regelbundna, kompetenshöjande aktiviteter utifrån medarbetarens och verksamhetens behov.
Ett generöst friskvårdsbidrag
Personalgym och hälsoteam med fysioterapeuter, ergonomer och hälsopedagoger som kan stötta dig i din träning.
Föräldrapenningtillägg och föräldralön.
Läs mer om vårt erbjudande här
Vi som arbetar på Södersjukhuset har ett viktigt uppdrag, varje medarbetares insats behövs. För att kunna utföra vårt arbete på bästa möjliga sätt och hantera de utmaningar vi möter, arbetar vi tillsammans med att stärka vår kultur och arbetsmiljö. Läs gärna mer om vår Ledar- och medarbetarsynÖvrig information
Södersjukhuset tillämpar kontroll i belastningsregistret före beslut om anställning.
Varmt välkommen med din ansökan!
När du söker jobb hos Region Stockholm behandlar vi personuppgifter som du lämnar i din ansökan, exempelvis kontaktuppgifter, CV och andra relevanta dokument. Uppgifterna används för att kunna hantera rekryteringsprocessen och bedöma din ansökan.
Vi följer dataskyddsförordningen (GDPR) och har rutiner för att skydda dina uppgifter. I vissa fall kan personuppgifter komma att behandlas i tredje land (utanför EU/EES), exempelvis om vi använder tjänsteleverantörer med system eller servrar placerade där. Vid sådan behandling säkerställer vi att lämpliga skyddsåtgärder finns, till exempel genom standardavtalsklausuler eller andra godkända mekanismer.
Mer information om hur vi behandlar personuppgifter och dina rättigheter hittar du i vår integritetspolicy.
Södersjukhuset är ett av Nordens största akutsjukhus, vi finns i hjärtat av samhället, dag som natt för våra patienter. Hos oss står akutsjukvården i centrum och utgör tillsammans med de stora folksjukdomarna vår specialitet. Vi bedriver omfattande klinisk forskning och utbildning, för oss är det viktigt att kombinera det stora sjukhusets möjligheter med den nära och personliga patientkontakten. På Södersjukhuset är alla en del i en större helhet där vi tillsammans skapar morgondagens vård.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.https://www.regionstockholm.se/jobb Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/6979". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016) Arbetsplats
Södersjukhuset , Internmedicin, Läkare Lung/allergi Kontakt
Maria Eriksson 08-12364707 Jobbnummer
9706516