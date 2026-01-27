Alla hjältar börjar någonstans bli vår nästa Tech Doer!
2026-01-27
TECH DOER
Om jobbet
Essensus hjärta och fokus ligger i att erbjuda marknadens mest kvalitativa IT-tjänster. Vi vill inspirera både kunder och medarbetare med innovation och vi är övertygade om att det är en viktig del av vårt framgångsrecept.
Vår slogan "Improving life through technology" sammanfattar exakt det vi tror på. Rätt lösningar, kombinerat med rätt människor, ska göra vardagen enklare för både för våra kunder och för oss själva.
Vi älskar tech. Och vi älskar att ha kul på jobbet.
Hos oss handlar IT om mer än bara teknik, det handlar om människor, service och att faktiskt göra skillnad i vardagen.
Nu söker vi dig som vill ta dina första (eller nästa tidiga) steg i IT-branschen och som vill växa tillsammans med oss i rollen som Tech Doer.
Vem är du?
Du kanske är nyexaminerad, självlärd eller bara väldigt nyfiken på IT. Oavsett vilket så har du ett genuint teknikintresse, gillar att hjälpa andra och tycker det är kul när saker fungerar som de ska.
Som Tech Doer är du den som får saker gjorda. Du är enkel att kommunicera med, tar ansvar för dina uppgifter och ser till att jobbet blir gjort, på ett schysst och professionellt sätt. En doer helt enkelt.
Hos oss får du testa många olika delar av IT-vardagen. Vi tror nämligen på att man utvecklas bäst genom att göra och genom att hitta det man verkligen gillar och vill bli grym på.
Din roll hos oss
I rollen som Tech Doer jobbar du nära både kunder och kollegor. Du stöttar i vardagen, löser problem och ser till att våra kunder får en fungerande IT-miljö.
Exempel på arbetsuppgifter:
Vara en del av vår Servicedesk som First Line support
Felsöka och åtgärda enklare tekniska problem
Montering och installationsarbete hos kund
Grundläggande arbete med Microsoft 365, nätverk och datorer
Konfigurera och dokumentera teknisk utrustning
Hantera in- och utleveranser
Vi erbjuder:
En modern, prestigelös och familjär arbetsplats
Ett grymt team i Skåne och Göteborg som stöttar varandra
Möjlighet att växa, utvecklas och forma din väg inom IT
Alltid modern teknik och varierande arbetsuppgifter
Frihet under ansvar - på riktigt
Vi tror att du:
Har ett stort service- och kundfokus och gillar att göra det lilla extra
Är nyfiken, driven och vill lära dig mer
Är lösningsorienterad och praktiskt lagd
Har lätt för att samarbeta och är prestigelös
Är en doer - du får saker att hända
Du blir en viktig del av vårt team av Tech Heroes och Tech Doers som inte tvekar att kavla upp ärmarna när det behövs och som vet att ett snabbt löst problem ibland är det som räddar hela dagen för en kund. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-26
E-post: work.gbg@essensus.se
