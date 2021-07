Alkoholhandläggare till miljöenheten - Nacka kommun, Miljöenheten - Organisationsutvecklarjobb i Nacka

Nacka kommun, Miljöenheten / Organisationsutvecklarjobb / Nacka2021-07-05Nacka är en av Sveriges mest attraktiva och välrenommerade kommuner. Med fokus på mål, resultat och ständig utveckling strävar Nacka efter att bli bäst på att vara kommun. Ambitionen uppnås genom att Nacka ska vara bland de 10 procent bästa i kommunala jämförelser och kommunens verksamheter ska vara bland de 25 procent mest kostnadseffektiva kommunerna i landet per område. Nacka kommun är arbetsgivaren för dig som med stor frihet förnyar och gör skillnad.Har du driv, lust och känsla för att göra det lätt att göra rätt för verksamheter i serveringsbranschen och arbeta med tillståndsgivning samt tillsyn av serverings- och tobakstillstånd? Då är detta ett jobb för dig!Miljöenheten arbetar med tillsynsområdena miljö- och hälsoskydd, livsmedel, alkohol och tobak.Enheten har även en grupp som arbetar med miljöplanering. Vår enhet består av 27 medarbetare med det gemensamma målet att skapa ett Nacka som är säkert och hållbart idag och för framtida generationer.Ditt uppdragDina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att handla om att handlägga serveringstillstånd men även tobakstillstånd. Du kommer att arbeta som alkoholhandläggare, med myndighetsutövning med stöd av alkohollagen, men även handlägga tobaksansökningar.Arbetet innebär många kontakter med företagare/konsulter, men också med politiker och kollegor i stadshuset. Erfarenhet inom handläggning av serveringstillstånd samt kommunal tillsyn är särskilt meriterande. Du kommer att jobba i nära samarbete med två kollegor som också arbetar med alkohol- och tobakshandläggning, som också ingår i en större grupp av livsmedelsinspektörer.2021-07-05Utbildning inom juridik, ekonomi eller motsvarande.Erfarenhet och kunskaper inom området serveringstillstånd och tobakshandläggning är ett krav.Erfarenhet av arbete och tillsyn enligt alkohollagen samt tobakslagen är meriterande.Erfarenhet av handläggning samt tillsynsarbete vilket är meriterande.Erfarenhet av arbete i en politiskt styrd organisation är meriterande.B-körkort är ett krav.Som handläggare vill vi att du är nyfiken, ansvarstagande, flexibel, har stor förståelse för hur man uttrycker sig tydligt i tal och skrift och är bra på att sätta dig in i våra kunders perspektiv, det vill säga restauranger och serveringsställen.För att vara framgångsrik i den här rollen behöver du ha stort driv och samtidigt vara kommunikativ. Du är en erfaren och ambitiös problemlösare som inte tvekar att vara tydlig när det behövs. Du är van att ta enskilt ansvar och att prioritera bland dina arbetsuppgifter. Vi tror också att du är en prestigelös, utåtriktad person med talang för att skapa goda relationer.Vi lägger stort värde vid dina personliga egenskaper.Vi erbjuder digRollen som alkoholhandläggare ger dig chansen att utvecklas i en expansiv kommun. Vi arbetar på distans under pandemin och möjlighet till distansarbete kommer även att ges efter att pandemin lagt sig. Nacka stadshus och vår arbetsplats ligger ett stenkast från Nacka forum och att resa hit med buss tar 15 minuter från Slussen. Hos oss får du en flexibel arbetsplats med möjlighet att arbeta hemifrån, tillgång till motionslokal i Nacka stadshus, friskvårdstimme och friskvårdsersättning samt växling av semesterersättning mot fler semesterdagar.Du kan läsa mer på nacka.se/medarbetareOm anställningenTjänsten är ett vikariat med möjlighet till förlängning. Tillträde enligt överenskommelse. Sista ansökningsdag är den 2 augusti.Inför rekryteringsarbetet har Nacka kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediasäljare, rekryteringssajter och liknande.Varaktighet, arbetstid100%. Tillträde: Enligt överenskommelse VisstidsanställningMånadslönSista dag att ansöka är 2021-08-02Nacka kommun, miljöenheten5845858