Alkohol- och tobakshandläggare med sidouppdrag
2025-09-24
Stenungsund
Lilla Edet
Uddevalla
Lysekil
Tjörn

Orust - den gröna och trygga ön där tanken är fri och drömmar får liv.
Vi satsar på utveckling och investerar i både välfärd och våra medarbetare.
Vi är stolta över att vår senaste medarbetarenkät visade att närmare 90% av våra medarbetare är stolta över att arbeta i Orust kommun.
Välkommen till oss! Om arbetsplatsen
För oss står medborgarens behov och intressen i fokus och vi strävar alltid efter att leverera insatser av hög kvalitet utifrån perspektivet "de vi är till för". För detta krävs att vi har engagerade och kompetenta medarbetare som trivs med sitt jobb. Som medarbetare hos oss bidrar du till att få allt att fungera. Välkommen till oss och ett meningsfullt arbete!
Arbetsområdet är Orust och Tjörns kommuner. Orust är västkustens största ö belägen cirka 6 mil norr om Göteborg. Kommunen har drygt 15 000 invånare men på sommaren mångdubblas antalet. Tjörn är grannkommun till Orust med cirka 16 000 invånare, ett antal som mer än fördubblas sommartid. Orust och Tjörn är en del av Bohuslän med en idyllisk och hänförande vacker natur. Här finns allt från hav och insjöar till skog och jordbruksmark. Bohuslän skärgård är en av världens tio vackraste platser enligt CNN.
Du kommer att bli en av två alkohol-och tobakshandläggare och tyngdpunkten av arbetet är på sommarhalvåret eftersom båda öarna har många sommarkrogar. Du kommer att ingå i den administrativa enheten som tillhör sektor Ledning och verksamhetsstöd och beslutande nämnder är miljönämnden på Orust och Socialnämnden på Tjörn.
Dina arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna består av tillsyn, utredning av ansökningar om serveringstillstånd och tillstånd för tobaksförsäljning, samt rådgivning och information om gällande bestämmelser. Då tjänsten bedöms kräva 50% - 75% av en heltid, kan det också bli aktuellt att arbeta med annan handläggning.
Det blir din uppgift att granska handlingar och ge stöd till den sökande. För att skapa en trygg och säker restaurang- och tobaksbransch på lika villkor kontrollerar vi tillståndshavarnas personliga lämplighet, bolagens ekonomi och varifrån pengar kommer som finansierar verksamheterna.
Detta gäller även ansökan om att få sälja tobaksvaror. Vi har i uppdrag att bekämpa ekonomisk brottslighet och en del i detta är den ekonomiska prövningen.
Du utreder självständigt brister som kan påträffas vid tillsyn och föreslår administrativa åtgärder enligt alkohollagens bestämmelser och kommunernas riktlinjer för serveringstillstånd samt tobakslagens bestämmelser.
I tillsynsuppdraget ingår även tillsyn på helger, kvälls- och nattid, mestadels på sommarhalvåret. Arbetet som alkohol-och tobakshandläggare erbjuder en kombination av yttre tillsyn och arbete på kontor. Uppdraget är omväxlande både till sin karaktär och till sin svårighetsgrad, där du arbetar självständigt och tillsammans med din kollega. Vi ger dig möjlighet till kontinuerlig fortbildning och utveckling inom såväl sakfrågor som de färdigheter yrket kräver.
Att hålla en hög servicegrad är viktigt samt att arbeta för att ha en bra kommunikation med våra restaurangägare och tobaksförsäljningsställen.
Om dig
Vi söker dig som har kandidatexamen eller annan likvärdig utbildning som arbetsgivaren bedömer som relevant för tjänsten.
Som person är du lyhörd för andras perspektiv med bibehållet fokus på ditt uppdrag, även i stressade situationer. Du är tydlig och säkerställer att budskap når fram och att förväntningar är klara för alla berörda parter. Vi vill att du har mycket god förmåga att möta andra människor. Du är observant och är duktig på att kommunicera och uttrycka dig i både tal och skrift. Vi förväntar oss att du kan planera och organisera ditt arbete och driva arbetet framåt. Du levererar rätt saker i rätt tid och med hög kvalitet. Tjänsten innebär såväl arbete i team som självständigt arbete, vilket förutsätter god samarbetsförmåga och förmåga att ta egna initiativ.
Det är meriterande om du har:
• erfarenhet av myndighetsutövning
• kunskap om ekonomisk granskning
• erfarenhet av att eftersöka juridisk information och läsa rättsliga dokument
Övriga upplysningar:
Arbetstid/varaktighet: Heltid, tillsvidare
Lön: Individuell lönesättning
Tillträdesdag: 2026-01-12 eller enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2025-10-12
Körkort: B
För Orust kommun är det en självklarhet att mångfald och jämställdhet gynnar arbetsgruppen, arbetsplatsen och arbetsgivaren.
Vi tillämpar rökfri arbetstid.
Inom vissa yrken i Orust kommun krävs utdrag ur belastningsregistret eller säkerhetsprövning. Det gäller alla som ska arbeta inom skolan, HR-, Ekonomienheten samt med direkt stöd till brukare inom sektor omsorg.
Vill du veta mer om Orust kommun som arbetsgivare och de förmåner vi erbjuder kan du läsa mer på vår webb:
Orust.se
