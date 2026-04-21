Alkohol- och drogbehandlare till skyddat boende
Alkohol- och drogterapeut -Lomma
Sandhem Gruppen är en etablerad aktör inom skydd och stöd vid våldsutsatthet och komplex social problematik. Vi bedriver skyddat boende, avhopparverksamhet samt kvalificerat stöd för personer utsatta för våld i nära relation (VNR), hedersrelaterat våld och förtryck (HRVF) och annan hotproblematik.
Nu söker vi en erfaren och professionellt trygg alkohol- och drogterapeut till vår verksamhet i Lomma.
Det här är en roll för dig som har en stabil yrkesgrund inom beroendebehandling och som vill arbeta i en verksamhet där struktur, säkerhet och kvalitet är avgörande.Publiceringsdatum2026-04-21Om tjänsten
Som alkohol- och drogterapeut arbetar du individnära med klienter som befinner sig i komplexa livssituationer där missbruk, kriminalitet, hotbild och social utsatthet ofta samverkar.
Du ansvarar för att planera, genomföra och följa upp behandlingsinsatser i enlighet med genomförandeplan och uppdrag från socialtjänst. Arbetet sker i nära samarbete med kollegor och ledning och kräver både självständighet och professionellt omdöme.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Genomföra individuella behandlingsinsatser och motivationsarbete
Arbeta strukturerat med återfallsprevention och förändringsprocesser
Upprätta och följa upp genomförandeplaner
Dokumentera enligt gällande riktlinjer och säkerställa rättssäker process
Samverka med socialtjänst och andra aktörer
Bidra till struktur och behandlingsinnehåll i verksamheten
Tjänsten är timbaserad och omfattar dag, kväll och helg enligt verksamhetens behov.
Vi söker dig som
Har dokumenterad eftergymnasial utbildning inom socialt arbete eller behandling (exempelvis behandlingspedagog, socialpedagog eller likvärdig utbildning)
Har erfarenhet av arbete med missbruk, beroende och/eller samsjuklighet
Har erfarenhet av strukturerade behandlingsmetoder
Är trygg, stabil och kan arbeta självständigt inom givna ramar
Har god dokumentationsförmåga och administrativ struktur
Har B-körkort
Meriterande
Utbildning i MI, ASI, CRA, ESL, återfallsprevention eller HAP
Erfarenhet av arbete med kriminalitet som livsstil
Erfarenhet av arbete i verksamhet under tillstånd eller tillsyn
Den vi söker
Du är professionell i ditt bemötande och har en tydlig behandlaridentitet. Du förstår vikten av struktur, gränssättning och konsekvens i förändringsarbete. Du är emotionellt stabil, har god självinsikt och kan arbeta i en miljö där säkerhet och sekretess är centrala delar av uppdraget.
Praktisk information
Placering: Utgång Lomma men arbete i hela Skåne förekommer. Omfattning: Timanställning Tillträde: Enligt överenskommelse
Utdrag ur misstanke- och belastningsregister krävs och är en förutsättning för anställning. Examensbevis kommer att begäras in.
Vi arbetar med löpande urval och intervjuer och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen löpt ut. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-18
Arbetsgivare Sandhem gruppen AB
https://jobb.sandhemgruppen.se
234 31 LOMMA
För detta jobb krävs körkort.
