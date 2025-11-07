Alkohol och drogterapeut/familjebehandlare
2025-11-07
När du arbetar i Säters kommun arbetar du för framtidstro och livskvalitet för Säterborna. Med engagemang och samarbete arbetar vi för ett hållbart samhälle, och du är välkommen till oss!
Med närhet till det mesta som ger livskvalitet, är det trivsamt och lätt att leva och jobba i vår kommun.Publiceringsdatum2025-11-07Arbetsuppgifter
Du blir en del av ett team med uppgift att utföra uppdrag och bedriva förändringsarbete i individers och familjers egen hemmiljö. I arbetet ingår stödjande insatser, både enskilt och i grupp. Tjänsten riktar sig primärt att arbeta stödjande kring bruk/riskbruk och beroende av alkohol och droger men även spel etc. När det finns möjlighet kommer även visst familjebehandlande arbete att vara aktuellt. Exempelvis kommer du att arbeta stödjande för placerade barn rörande umgänge och i hemflyttsprocessen. Även i familjer där det förekommit våld av olika form och där det finns psykosocial problematik. Vissa uppdrag kan komma att förläggas kvällar och helger och ensamarbete förekommer. I linje med nya socialtjänstlagen kommer Öppenvården att ingå i en enhet där det förebyggande arbetet kommer att utvecklas.Kvalifikationer
Utbildning i beroende som arbetsgivaren finner lämplig
Inneha b-körkort
Erfarenhet av familjebehandling meriteras
Erfarenhet av myndighetsutövning inom IFO är meriterade
Du har förmågan att arbeta med andra människor; att lyssna, visa empati och respekt. Du är prestigelös och uppmärksammar och belönar andras bidrag.
Du har förmågan att skapa och bibehålla goda relationer, både intern och externt. Du samarbetar väl med personer i olika sammanhang och funktioner. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-12-01
Säters kommun
Säters kommun, Individ och familjeomsorg
Enhetschef Vuxengruppen
Lisa Wass lisa.wass@sater.se 0225-55183
