Alkohol och drogterapeut
Gävle kommun, Individ, familj och arbete / Behandlingsassistentjobb / Gävle Visa alla behandlingsassistentjobb i Gävle
2026-06-29
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Vill du vara med och göra Gävle ännu bättre med oss? I Gävle kommun arbetar vi engagerat tillsammans för att kunna erbjuda våra invånare en trygg och inspirerande miljö. Vi erbjuder dig en tillitsfull arbetsplats där du kan utvecklas i ditt arbete och växa som människa. Välkommen med din ansökan!
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-29Arbetsuppgifter
Vill du vara med att bidra till att människor återfår kontrollen över sina liv och kan bygga en bättre framtid? Bra! Vi söker nu en alkohol- och drogterapeut till vår verksamhet på Öppenvårdsenhet vuxen. Vi erbjuder dig ett omväxlande och utvecklande arbete där du välkomnas till ett kompetent och engagerat gäng med en härlig gemenskap. Tillsammans gör vi varandra, verksamheten och Gävle ännu bättre!
Dina arbetsuppgifter är bland annat:
• Arbeta med psykosocialt behandlingsarbete utifrån evidensbaserade metoder.
• Du kommer att arbeta med individanpassade insatser mestadels i grupp men även enskilt.
• Ditt arbete innebär att stärka klientens resurser där klienten befinner sig och arbeta mot uppsatta behandlingsmål där också dokumentation är en viktig del i arbetet.
• Du kommer att ansvara för pågående insatser genom täta uppföljningar med handläggare från våra uppdragsgivare så som exempelvis Utredningsenhet Vuxen inom socialtjänsten. Alternativt med samordnare i de fall det är en insats utan behovsprövning.
• Att vara delaktig i utvecklingen av vår verksamhet där vi vill att du är intresserad samt ha en god omvärldsbevakning då det gäller forskning och utveckling av arbetet inom beroendevården.
Du kommer att ha ett nära samarbete med dina kollegor på enheten men även en nära samverkan och samarbete med aktuella handläggare från Utredningsenhet Vuxen samt externa uppdragsgivare såsom Psykiatrin, Hälso- och sjukvård, Försäkringskassan, Frivården och Frivillig organisationer. Som nyanställd ger vi dig goda förutsättningar för att växa i din yrkesprofession. Vi tillämpar ett nära ledarskap och har en stödjande kultur där vi delar kunskap och inspirerar varandra.Kvalifikationer
Formella kompetenser:
• Vi söker dig som är utbildad alkohol- och drogterapeut, behandlingspedagog, socialpedagog eller har annan jämförbar utbildning alternativt att du har en utbildning i KBT, beteendevetare eller socionom i kombination med erfarenhet av beroendevård.
• Det är för tjänsten ett krav att du har erfarenhet av att arbeta behandlande med beroende i grupp.
• B-körkort samt körvana
• Goda kunskaper i svenska i tal, skrift och läsförståelse
Det är meriterande för tjänsten om du har erfarenhet och kunskap av någon av följande metoder, som ASI, KBT, MI, CRA, ÅP, MET, HAP, 12 STEG, psykiatri och samsjuklighet.
För att lyckas i rollen:
• Har du förståelse för våra klienters situation, lyssnar och visar hänsyn samt att du har lätt för att skapa förtroendefulla relationer.
• Du kommunicerar tydligt och samtalar och agerarar förtroendefullt i olika sammanhang.
• Du anpassar ditt språk till olika situationer, syften och mottagare.
• Har ett prestigelöst förhållningsätt i ditt samarbete med andra är en självklarhet för dig!
Även meriterande att du har en god förmåga till struktur i ditt arbete, samt förstår nyttan med en systematisk uppföljning.
Ditt arbetssätt kännetecknas av att du har en god förmåga att planera och organisera ditt arbete, du ser vad som behöver prioriteras och har en förmåga att hitta alternativa lösningar på uppkomna problem. För dig är det naturligt och självklart att anpassa dig till olika situationer, du kan ändra ditt syn- och förhållningssätt efter ändrade omständigheter och behov - allt utifrån klienternas bästa.
I enlighet med Gävle kommuns värdegrund har du ett gott bemötande, en god förmåga att samarbeta och värnar om hög kvalitet i ditt arbete. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Vi erbjuder dig
Du är viktig för oss! Som medarbetare i Gävle kommun har du
• generösa semestervillkor och som nyanställd har du dessutom rätt till betald semester redan under ditt första anställningsår
• ersättning för friskvård och motion när du är anställda mer än tre månader
• flera olika försäkringar via våra kollektivavtal, till exempel ingår sjukförsäkring och arbetsskadeförsäkring.
Läs mer om våra förmåner här: https://www.gavle.se/jobba-hos-oss/upptack-vara-formaner-for-trygghet-och-balans/
Vår värdegrund
Kvalitet, bemötande och samarbete är de viktigaste framgångsfaktorerna för att lösa vårt uppdrag på bästa sätt. För att göra rätt saker och agera klokt i vår vardag är det viktigt att vi utgår från våra gemensamt uttalade värderingar.
Läs mer om oss som arbetsgivare och hur det är att arbeta i Gävle kommun här:https://www.gavle.se/jobba-hos-oss/
Här kan du läsa mer om vår organisation:https://www.gavle.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation/
Gävle kommun hör till finskt förvaltningsområde. Om du därför utöver våra övriga kompetenskrav även talar finska, kan det vara en merit. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C334316". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gävle Kommun
(org.nr 212000-2338)
Drottninggatan 22 (visa karta
)
801 84 GÄVLE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Gävle kommun, Individ, familj och arbete Kontakt
Enhetschef
Kenneth Bedsvåg kenneth.bedsvag@gavle.se 026- 17 96 78 Jobbnummer
9982394