Alignersköterska till AuraDent Aligner center Östermalm
AuraDent AB / Tandsköterskejobb / Stockholm Visa alla tandsköterskejobb i Stockholm
2025-11-04
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos AuraDent AB i Stockholm
, Göteborg
, Malmö
eller i hela Sverige
Om jobbet
Kort om oss:
AuraDent Aligner Center Östermalm, som vårt namn lyder arbetar vi med stort fokus på tandreglering, och framförallt Invisalign. Vi har på kort tid blivit en ledande Invisalign-provider och erbjuder behandlingar med Comprehensive-systemet för att kunna erbjuda patienten bästa möjliga vård och resultat.
Vår klinik ligger i en charmig sekelskiftslokal med två luftiga behandlingsrum, högt i tak och stuckaturer. Vårt team består av två allmäntandläkare, en ortodontist , en tandsköterska och en receptionist.
Vi söker nu efter ytterligare en sköterska att utöka vårt härliga team med. Bli en del av oss och häng med på ett roligt och utvecklande äventyr!
Vem söker vi och vad kan vi erbjuda dig?
Vi söker dig som har ett brinnande intresse för aligners, service och ett variende patientklientel, och som vill växa inom området. Det är meriterande om du själv arbetat med ett aligner-system tidigare. Hos oss är kompetensutveckling en viktig del av vår verksamhet för alla teammedlemmar och vi ser därför att du är bekväm med att arbeta delegerat med dina teammedlemmar och involverar dem i det dagliga patientmötet. Även din kompetensutveckling står högt på vår lista och det finns möjlighet för kurser och certifieringar löpande. För oss är det viktigt att alla medarbetare får ta plats, får gehör för tankar och idéer och känner sig inkluderade. Patienternas upplevelse är A & O för oss och vi strävar alltid efter att ge patienterna den där extra omvårdnaden som de saknar hos andra tandvårdaktörer. Därför ser vi att du ska vara mycket serviceinriktad, ödmjuk och empatisk. Vi är en växande verksamhet i utvecklingsfas och det finns därför utrymme att påverka och vara delaktig i verksamhetens utveckling. Som sköterska ser vi att du ska vara självgående, ansvarstagande och trygg i din odontologiska roll.
Utöver ovan kompetens ser vi även att du:
• Har svensk tandsköterskeexamen
• Behärskar svenska och engelska såväl i tal som skrift
• Meriterande om du arbetat med estetisk tandvård tidigare
• Meriterande om du arbetat med aligners
Anställningsform och tillträde
Vi erbjuder en heltidstjänst (100%). Vi arbetar löpande med urvalet, tillsättning enligt överenskommelse.
Känns vi rätt för dig?
Välkommen att skicka in din ansökan via formuläret nedan så hör vi av oss när vi gått igenom din ansökan! Om du har några frågor eller funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss job@auradent.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-04
E-post: job@auradent.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AuraDent AB
(org.nr 559307-7893)
Artillerigatan 27 (visa karta
)
114 45 STOCKHOLM Arbetsplats
AuraDent Aligner Invisalign Center Östermalm Jobbnummer
9588988