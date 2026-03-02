Algoritmutvecklare
2026-03-02
För att stärka vårt forsknings- och utvecklingsteam i Lund söker vi en motiverad algoritmutvecklare med fokus på kamerabaserad avkänning och multisensorfusion.
I den här rollen utvecklar och validerar du algoritmer som kombinerar kameradata med andra sensorer, såsom tröghets-, rörelse- eller miljösensorer. Du arbetar genom hela utvecklingskedjan - från koncepttest och dataanalys till implementering på inbyggda plattformar och integration i produkter.
Du blir en del av ett internationellt team av mjukvaru-, hårdvaru- och systemingenjörer och ett stort nätverk av algoritmexperter. Tillsammans diskuterar ni idéer, delar kunskap, presenterar resultat och bidrar till innovation genom patent och publikationer. Ditt arbete möjliggör robust miljöuppfattning för applikationer inom mobilitet, IoT, konsument- och industriprodukter.
Ditt ansvar
Utveckla algoritmer för kamerabearbetning och sensorfusion
Designa och utvärdera perceptionsrörledningar med verkliga sensordata
Kombinera modellbaserade och datadrivna metoder där det är lämpligt
Validera algoritmer genom simulering, offline-analyser och testning på mål
Säkerställa att prototyper blir produktfärdiga inbyggda lösningar
Samarbeta i tvärfunktionella och internationella utvecklingsteam
Dela kunskap och bidra till tekniska diskussioner, granskningar, patent och publikationer
Vi söker dig som
Har master- eller doktorsexamen i datavetenskap, elektroteknik, fysik eller liknande område
Har erfarenhet av datorseende, kameraalgoritmer eller perceptionssystem
Har erfarenhet av sensorfusion och multisensordatahantering
Har starka kunskaper i Python för dataanalys, prototypframtagning och utvärdering
Har erfarenhet av att implementera algoritmer; kunskap i C/C++ för inbyggda system är meriterande
Har kännedom om maskininlärning eller AI tillämpad på sensor- eller bilddata (meriterande)
Har god förståelse för algoritmvalidering och prestandautvärdering
Är kommunikativ med mycket goda engelska färdigheter i tal och skrift
Sista dag att ansöka är 2026-03-15
