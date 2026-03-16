Alfa Laval i Lund söker underhållsmekaniker
Varje dag får vi möjligheten att göra en positiv påverkan - på våra kollegor, partners, kunder och samhället. Tillsammans skapar vi framtidens lösningar och bidrar till att använda den fulla potentialen av värdefulla resurser. Genom att agera kraftfullt, utmanar vi konventionellt tänkande och utvecklar världsledande teknologier som bidrar till framsteg inom viktiga områden, så som energi, mat, vatten och sjöfart. När vi går framåt, driver den innovativa och öppna anda som bygger vår 140-åriga startup-kultur och snabba tillväxt, även vår personliga tillväxt. Så, under tiden vi formar en mindre slösaktig värld med mer resurser, bygger vi även vår personliga utveckling.
Är du en lösningsfokuserad, initiativtagande och kundfokuserad person som drivs av att få ta eget ansvar och att vara en viktig kugge i ett stort maskineri? Vill du vara en viktig del av Alfa Laval och jobba inom ett stort, globalt och världsledande företag?
Då kan jobbet som underhållsmekaniker vara helt rätt för dig.
Vad innebär jobbet som underhållsmekaniker?
I rollen kommer du att jobba som mekaniker, där du har en viktig roll i att förebygga och säkerställa att underhålls- och driftsäkerhetsmässiga krav på våra maskiner följs.
Det kommer att kräva att du sätter interna kunder först. Du kommer att ingå i teamet med 23 kompetenta medarbetare som arbetar inom områdena mekanik, el/automation och arbeta i stora, öppna och ordningsamma lokaler i Lund.
Säkerhet, Kvalitet, Leverans och Kostnad är ledord inom vårt produktionssystem ALPS och utgör den grund vår produktion bygger på. I ALPS ingår du i det viktiga arbetet med förbättringar, 5S och standardiserat arbetssätt. Det är därför av största vikt att du är intresserad av att både utveckla dig själv och vår verksamhet.
Tjänsten är en tillsvidareanställning och du kommer jobba en 2-skiftsvariant, där beredskap kan förekomma på nätter och helger. Lernia sköter endast rekryteringsprocessen.
Mer specifikt kommer du jobba med:
• Förebyggande underhåll samt förbättringar på befintlig produktionsutrustning.
• Felsökning på maskinerna vid akuta ärende.
• Beställning av reservdelar.
• Kontakta underleverantörer.
• Att lösa uppgifter som uppkommer samt avrapportera i underhållssystemen.
Vem söker vi?
Som person är du en lagspelare, det är naturligt för dig att arbeta i grupp och du har förmågan att kunna anpassa dig för gruppens bästa. Du är inte rädd för att driva egna projekt för att lösa en uppgift. Du är ödmjuk, ansvarsfull, noggrann, kundfokuserad och trivs i en miljö med många kontaktytor.
Vi ser gärna att du har:
Gymnasial utbildning med inriktning mekanik/hydraulik alternativt på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper som underhållstekniker.
Kunskap inom maskinbearbetning såsom svarva, fräsa, borra. Har du erfarenhet inom svetsning och PLC är detta meriterande.
Tidigare motsvarande erfarenhet från tidigare jobb/intresse.
Vad kan Alfa Laval erbjuda dig?
Det ökade intresset för produkter som sparar energi gör att efterfrågan på den svenska industrikoncernen Alfa Lavals plattvärmeväxlare ökar. Därför byggs Alfa Lavals fabrik i Lund ut till dubbla storleken, från 35 000 till 65 000 kvadratmeter. Det är företagets största investering i Lund sedan 1978. Idag arbetar omkring 1 300 personer hos Alfa Laval i Lund, varav 530 på fabriken. Utbyggnaden av fabriken beräknas skapa ytterligare 100 jobb
På Alfa Laval anstränger vi oss alltid lite extra för att klara de allra tuffaste utmaningarna. Vår drivkraft är att skapa framgång för våra kunder, människorna och planeten. Detta kan bara uppnås genom hängivna och nyfikna människor. Nyfikenhet är gnistan bakom goda idéer. Och goda idéer genererar framsteg.
Som en del i vårt team trivs du på en mångsidig arbetsplats där du kan vara med och påverka. Du är här för att göra skillnad. Vi bygger ständigt broar mot framtiden med hållbara lösningar som har en inverkan på vår planets mest brådskande problem. Vi gör världen lite bättre. Varje dag.
För ytterligare information om tjänsten kontakta:
Roger Johansson, Team manager: roger.johansson@alfalaval.com
Frågor om rekryteringsprocessen
Olivia Gunnarsson, Lernia: olivia.gunnarsson@lernia.se
Facklig information
Claes Kronsell, IF Metall +46 709 78 73 49
Välkommen med din ansökan senast 12 april 2026.
Intervjuer sker löpande så skicka därför din ansökan redan idag!
