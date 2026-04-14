Alex söker assistenter till tjänster på 85-90%
2026-04-14
Jag är en 19-årig kille med en CP-skada och intellektuell funktionsnedsättning som har assistans dygnet runt varav dubbel assistans all tid utom när jag är i skolan. Jag söker nu 3-4st assistenter till mitt härliga team som kan jobba dag, kvällar & natt på schema. Anställningen är på 85-90%. Jag skulle vilja att du börjar omgående, kan jobba med mig i sommar och fortsätta till hösten. Jag tar studenten i sommar och till hösten startar jag mitt liv som ung vuxen, med allt vad det innebär. Jag hoppas att du vill vara med på den resan tillsammans med mig och min härliga assistentgrupp.
Jag är en social och aktiv kille som har många olika insatser i min vardag och aktiviteter som jag deltar i. Jobbet som personlig assistent hos mig går ut på att ge mig förutsättningar att kunna leva ett så självständigt och värdefullt liv som möjligt. Jag har stora omvårdnadsbehov med en sparsam funktion i kroppen och du behöver finnas i min direkta närhet hela tiden för att säkerställa trygghet, säkerhet och välmående.
Jag har en härlig känsla för humor, tycker om att skratta och charmar lätt min omgivning. Jag har inget eget verbalt språk utan kommunicerar med hjälp av ansiktsmimik, ögonrörelser och en mängd olika hjälpmedel så som bildstöd, PODD-bok, ögonstyrningsdator och tecken som alternativ och kompletterande kommunikation (TAKK). Som assistent behöver du vara empatisk, nyfiken, lyhörd och ha en vilja att lära dig mitt sätt att kommunicera för att kunna läsa av mina signaler. Du behöver se en stor positiv utmaning i att möjliggöra för mig så att jag kan leva ett så självständigt liv som möjligt och där min rätt att välja själv tas tillvara.
Teamet runt kunden
Du får ett härligt gäng av ca 15 kollegor som är en sammansvetsad grupp. I vårt team sätter vi lojalitet, engagemang, ansvar, delaktighet och glädje som viktiga egenskaper för att passa in och göra ett bra jobb. Vi värdesätter högt att du som ingår i teamet kan variera mellan bus, lek, tålamod och att du kan bjuda på dig själv. Viktigt är att du har känsla för integritet då arbetet sker i en familjs hem vilket innebär att du behöver kunna samarbeta med både föräldrar och syskon. Det är dubbelbemanning både dagtid och nattetid så du kommer alltid att jobba tillsammans med en kollega.
För rätt person, finns möjligheten att till hösten påbörja ett arbetsledaruppdrag. Vi har idag två arbetsledare i gruppen som ansvarar för planering kring Alex assistans, i stort som smått. Det kan innebära ex samverkan med habiliteringen, logodped, planera aktiviteter, samverka med uppdragschef gällande rekrytering, bemanningsansvar. Du som arbetsledare är Alex och familjens samt uppdragschefens högra hand. Vi förväntar oss högt engagemang, noggrannhet, initiativförmåga, lätt för att kommunicera och samarbeta med dels instanser hos regionen samt kollegor.
Arbetstiden: Dag, kväll och vaken natt
Anställningsform: Så länge assistans uppdraget varar en tjänst på 85%
Lön: Fast timlön enligt överenskommelse. Övriga ersättningar enligt kollektivavtal.
Tillträde: Omgående för introduktion, därefter ser vi att du arbetar en stor del av tjänsten i sommar och till hösten fortsätter tjänsten i sin helhet.
För denna tjänst krävs det att du:
• Ser arbetet som långsiktigt
• Behärskar det svenska språket obehindrat i tal och skrift
• Är rökfri, då vi är en rökfri arbetsplats
• Har god fysik, då arbetet kräver full rörlighet och styrka
• Brinner för ditt arbete och vill göra skillnad för en annan person
- Har erfarenhet av arbetet som personlig assistent, gärna till ungdomar!
• Att Du har ett stort engagemang för ditt arbete
Vi erbjuder: Ett spännande och varierat arbete som präglas av ett stort engagemang för våra arbetsuppgifter. Varje framgång för våra kunder är en framgång för oss. Vi är aldrig färdiga utan alltid på väg att bli bättre. Vi söker dig som vill vara med på den resan tillsammans med oss!
Du behöver även ha ett giltigt polisregisterutdrag för den här tjänsten. Vi på AssistansExperten rekommenderar att du beställer polisregisterutdrag redan i samband med att du skickar in din ansökan. Följ länken nedan:https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.
