Aleris Elisabethsjukhuset Uppsala expanderar - anmäl intresse här!
Aleris Sjukvård AB / Sjuksköterskejobb / Uppsala Visa alla sjuksköterskejobb i Uppsala
Aleris Elisabethsjukhuset i Uppsala växer - vill du växa med oss?
Från och med 1 maj får Aleris Elisabethsjukhuset Uppsala ett utökat uppdrag från Region Uppsala. Nu växer vi - och söker dig som vill bidra med din kompetens, ditt engagemang och din omtanke för vården.
Om oss Aleris Elisabethsjukhuset är ett av Sveriges mest uppskattade specialistsjukhus inom ortopedi. Vi är stolta över att senaste åren rankats som Sveriges bästa sjukhus. Här arbetar vi i ett sammansvetsat team där kvalitet, arbetsglädje och patientens behov står i centrum.
Vi är en del av Aleris, en ledande vårdgivare i Skandinavien. På Aleris Elisabethsjukhuset Uppsala genomförs omkring 2 600 ortopediska operationer varje år - nu ökar vi kapaciteten med ytterligare ca 1 200 ingrepp. Det innebär fler patienter att hjälpa, fler kollegor att samarbeta med - och fler möjligheter att göra skillnad.
Rollerna Det här är en öppen intresseanmälan - en möjlighet för dig att visa intresse för att arbeta hos oss när vi nu växer. Du kanske redan arbetar inom ortopedi, eller är nyfiken på att göra det.
Vi är extra intresserade av dig som är:
operationssjuksköterska
anestesisjuksköterska
undersköterska med erfarenhet från operation
steriltekniker
Vi är alltid intresserade av engagerade nya medarbetare och tar också gärna emot intresseanmälningar från övriga vårdprofessioner.
Du blir en del av ett team där vi samarbetar tätt - mellan professioner, mellan kollegor och med patienten. Vår kultur kännetecknas av närvaro, ansvar och lösningsfokus.
Vårt erbjudande Som medarbetare på Aleris får du tillgång till en rad förmåner som stödjer dig både i arbetsliv och privatliv. Läs mer om våra förmåner här.
På Aleris Elisabethsjukhuset Uppsala erbjuder vi dessutom:
En arbetsplats som rankas som Sveriges bästa sjukhus
Ett nära ledarskap och korta beslutsvägar
Möjlighet att påverka och utveckla vården i en expansiv fas
Ett starkt kollegialt sammanhang där din kompetens värdesätts och får utrymme.
Om dig Vi söker dig som har relevant utbildning för den roll du söker och har erfarenhet från hälso- och sjukvård, gärna ortopedi. Vi tror att du vill till en trygg, effektiv och mänsklig vård
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet - hos oss är det lika viktigt att du kan samarbeta och kommunicera som att du har rätt formella kvalifikationer. Du vill utvecklas tillsammans med andra, och drivs av att göra skillnad.
Anställningsvillkor
Anställningsform: Tillsvidareanställning (provanställning 6 månader)
Omfattning: Heltid
Tillträde: Enligt överenskommelse
Lön: Individuell lönesättning
Kollektivavtal finns
Ansökan Skicka in din intresseanmälan redan idag. Du får i nästa steg svara på vilken roll som intresserar dig hos oss på Aleris Elisabethsjukhuset Uppsala.
Urval och kontakt sker löpande under de närmaste veckorna, i takt med att vårt personalbehov tydliggörs.
Välkommen till Aleris Elisabethsjukhuset Uppsala där omtanke, kvalitet och arbetsglädje möts - varje dag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7079961-1826756". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Aleris Sjukvård AB
(org.nr 556068-8425), https://karriar.aleris.se
Geijersgatan 20 (visa karta
)
752 26 UPPSALA Arbetsplats
Aleris Sverige Jobbnummer
9725704