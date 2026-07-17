Äldrepedagog till Jonasgården i Bjärred
Lomma kommun, Hemtjänst och SÄBO / Behandlingsassistentjobb / Lomma Visa alla behandlingsassistentjobb i Lomma
2026-07-17
, Burlöv
, Lund
, Malmö
, Staffanstorp
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lomma kommun, Hemtjänst och SÄBO i Lomma
Välkommen till en arbetsplats där du får vara med och göra skillnad – varje dag.
Lomma kommun erbjuder kustnära livskvalitet med närhet till Malmö och Lund. Vi värnar om invånarna, miljön och havet. Lomma kommun står för utveckling, hållbarhet och hög kvalitet.
Vi befinner oss mitt i Öresundsregionen och har goda kommunikationsmöjligheter med buss, tåg och cykelvägar till närliggande orter.
Vi vill erbjuda Sveriges bästa äldreomsorg i Lomma Kommun och för att komma dit måste vi arbeta med kvalité och utveckling, inte bara för våra brukare idag utan även för framtiden
Vill du hjälpa oss i Lomma kommun att bli Sveriges bästa äldreomsorg?
Är du utbildad äldrepedagog eller har liknande högskoleutbildning och som letar efter intressanta arbetsuppgifter då är Jonasgårdens särskilda boende i Bjärred en arbetsplats för dig!
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-17Arbetsuppgifter
Vi söker dig som vill arbeta med äldre och som vill bidra till att öka kunskapen hos medarbetarna om äldre personers livsvillkor, samt att bidra till att höja den pedagogiska och teoretiska kompetensen som behövs för att på ett tillfredsställande sätt kunna tillgodose äldres behov sett ur ett helhetsperspektiv.
Vanligt förekommande uppgifter som äldrepedagog:
• Vara ett chefsstöd
• Handleda specialistundersköterskor
• Aktivitetsansvarig. Vilket kan innebära att komma med idéer där du planerar och deltar i aktiviteter för våra boende. Det gäller både avdelningsvis och gemensamma aktiviteter, både inomhus och utomhus inkl utflykter osv
• Arbetsledanderoll på boendets Operativa Team (OPT)
• Vara närvarande och synlig på avdelningarna
• Dagliga pulsmöten
• Multiprofessionella team, senior alert och kvalitésråd.
• Utreda och föreslå åtgärder i avvikelser och synpunkter
• Utvecklingsansvarig för omvårdnadspersonalen ombud-och ansvarsområden
• Hålla i boenderåd
• 1:a linje till närståendekontakter
• In-och avflyttsprocesser
• Loggkontroller och ta fram olika underlag för analys och utveckling
• Följa upp följsamheten i rutiner, social dokumentation, verksamhetssystem m m
• Utbildare
Hos oss arbetar du heltid på vardagar med flexibla arbetstider utifrån verksamhetsbehoven.Kvalifikationer
Vi söker dig som har ledaregenskaper och är trygg i din yrkesroll, har en positiv inställning till utveckling, kan arbeta självständigt och är ansvarstagande. Du måste kunna bidra med konkreta metoder och verktyg för att kunna arbeta motiverande, stödjande och hälsofrämjande i det dagliga sociala arbetet med äldre. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper såsom förmåga att lyssna och uppmuntra, flexibilitet. Du har ett genuint intresse av att arbeta med människor med fokus på det friska.
Du kommer ingå i operativt team där du kommer ha en arbetsledande roll så vi söker inspirerande lagspelare till den arbetsgruppen. Du ska vara kreativ i meningen att du ser möjligheter istället för hinder. Du behöver även god struktur i ditt administrativa arbete. Då samverkan och delaktighet är viktiga ingredienser, bör du vara prestigelös och tycka att det är roligt att arbeta tillsammans med andra förvaltningar och stödfunktioner. Delar du dessutom Lomma kommuns vision och är redo att arbeta utifrån vår värdegrund öppenhet, respekt och ansvar samt arbetar utifrån våra förhållningssätt så som lyssna, lära och leda så kan du vara den vi söker.
Grundläggande krav för denna tjänst är att du har:
• Högskoleexamen Du ska ha godkända betyg från äldrepedagog-utbildning eller likvärdig utbildning, till exempel socionom, beteendevetare, socialpedagog.
• B-körkort med tillgång till bil
• Mycket god kunskap i det svenska språket i tal och skrift.
• Hög datorkunskap
Det är även meriterande om du har vidareutbildning inom geriatrik eller demensvård samt erfarenhet av arbete med personer med demenssjukdom och BPSD ser vi som meriterande.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: 2026-09-01 .
I denna rekrytering tillämpas löpande urval.
Vi redovisar lön för 10:e och 90:e percentil: 41 215 - 43 790 kr/mån. Löneintervallet anges i enlighet med gällande regelverk om lönetransparens
När du söker jobb hos oss kommer vi be dig att visa upp ett utdrag ur Polisens Belastningsregister. När du fått ditt utdrag uppvisar du sedan det för rekryterande chef. Observera att den normala handläggningstiden hos polisen är cirka två veckor, så beställ gärna utdraget i samband med att du söker tjänsten.
Du behöver själv begära ett utdrag ur Belastningsregistret och det gör du via en blankett som du hittar på polisens hemsida: http://bit.ly/polisens-blankett
I Lomma kommun har du tillgång till förmåner enligt vårt kollektivavtal. Förutom försäkring erbjuder vi dig även till exempel friskvårdsbidrag och förmånscykel.
Om du har skyddade personuppgifter och vill söka ett arbete hos Lomma kommun hänvisar vi dig till vår hemsida under lediga jobb. Där erbjuder vi dig olika alternativ att välja bland för att lämna in din jobbansökan.
Vi undanber oss alla kontakter med annonssäljare, rekryterings- och bemanningsföretag.
Vill du veta mer om Lomma kommun är du välkommen att besöka lomma.se
Vill du veta var vi finns?
Se arbetsplatsen på karta här Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "109-2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lomma Kommun
(org.nr 212000-1066)
Hamngatan 3 (visa karta
)
237 37 BJÄRRED Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Lomma kommun, Hemtjänst och SÄBO Kontakt
Enhetschef
Prince Samuel prince.samuel@lomma.se Jobbnummer
10005410