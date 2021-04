Äldrepedagog - Lerums kommun, Förebyggande enheten - Undersköterskejobb i Lerum

Prenumerera på nya jobb hos Lerums kommun, Förebyggande enheten

Lerums kommun, Förebyggande enheten / Undersköterskejobb / Lerum2021-04-08Förebyggande enheten arbetar för ett meningsfullt och aktivt åldrande med fokus på att minska social isolering. I verksamheten arbetar äldrepedagoger, anhörigkonsulent, demenssjuksköterska, fixare och metodutvecklare. I alla kommundelar arbetar vi för att skapa mötesplatser för äldre i samverkan med volontärer, föreningar och kyrkor samt övrig verksamhet i kommunen. Vi har uppsökande verksamhet och gruppverksamhet, föreläsningar, underhållning och aktiviteter som bland annat gymnastikgrupper, sånggrupper, IT-café och promenadgrupper. Vi möter även anhöriga i olika gruppverksamheter och fixartjänst som hjälper och stöttar i hemmet med praktiska saker. Demenssjuksköterska som i samverkan stöttar personer med demens och deras anhöriga.Under 2020 har vi utvecklat samtalsgrupper via digitala möten.2021-04-08Vi söker dig som vill anta en ny utmaning i en verksamhet som arbetar med att skapa meningsfulla och aktiva möten med och mellan seniorer.Du kommer att medverka ute på träffpunkterna i de olika kommundelarna, samverka med övrig personal, volontärer och ev. föreningar. Du kommer även vara med och leda digitala träffar/samtalsgrupper.Erfarenhet av att möta och samtala med människor och kan leda mindre gruppverksamheter i samtal och aktiviteter.Erfarenhet inom socialt arbete, undersköterska med erfarenhet av träffpunkter eller fritidsledare är meriterandeB-körkortVi lägger stor vikt vid personlig lämplighet vid rekryteringÖVRIGTKommunens vision lyfter fram ledorden hållbarhet, kreativitet och inflytande vilket genomsyrar vårt arbete. Vi är cirka 3 000 medarbetare som tillsammans jobbar för att erbjuda god service och skapa välfärd för kommunens cirka 42 000 invånare.Vi tror att våra olikheter berikar och utvecklar individen, verksamheten och samhället positivt. Som arbetsgivare arbetar Lerums kommun aktivt för jämställdhet och mångfald och mot all form av diskriminering och kränkande särbehandling.Vi vill främja en god arbetsmiljö där det går att kombinera arbete, föräldraskap och fritid. Vi erbjuder förmåner så som friskvård och personalvårdprogram.För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen ber vi dig skicka in din ansökan via den här länken, och inte via e-post eller pappersformat.Varmt välkommen med din ansökan!Inför den här rekryteringen har vi redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda. Vi undanber oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.Varaktighet, arbetstidDeltid. Dagtid. Tidsbegränsad anställning, tillträde: 2021-05-17 , upphör: 2021-12-31 .Enligt avtal.Sista dag att ansöka är 2021-04-30Lerums kommun, Förebyggande enheten5679749