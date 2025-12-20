Äldrekonsulent till öppen verksamhet Nordost
Om jobbet
Vill du få en möjlighet att göra avtryck inom en framtidsbransch? Vi söker dig som vill vara med och arbeta för ett åldersvänligt samhälle och utveckla folkhälsoarbetet för seniorer i stadsområde Nordost.
Nu finns det möjlighet att bli en del av vårt team. Är det du som gör skillnad på riktigt?
Vårt uppdrag är att främja kvarboende och bidra till att stärka seniorers självständiga och hälsosamma liv med fokus på meningsfullheten i vardagen. Tillsammans med äldresamordnare och andra äldrekonsulenter arbetar du utifrån ett motiverande arbetssätt, Både strategiskt och operativt, med allt från att leda aktiviteter på mötesplatser till att utveckla samverkan och arbetssätt med olika aktörer. Genom ett uppsökande arbetssätt når du och skapar meningsfulla kontakter med fler seniorer i stadsområdet, med målet att engagera dem i olika aktiviteter. Du kommer också ha kontakt med volontärer, privata och offentliga aktörer samt civilsamhället för att möjliggöra nya kontaktytor för seniorer.
Vi är en kunskapsbaserad verksamhet, med grund i forskning och beprövad erfarenhet. I din roll får du möjligheten att utforska, testa och implementera nya metoder för att minska ofrivillig ensamhet och främja social gemenskap.
Det är viktigt att du trivs med att arbeta med målgruppen seniorer och gilla utmanande samtal. Vi är ett gott gäng som erbjuder dig ett roligt, omväxlande och händelserikt arbete! Eftersom vi är en liten grupp med hög kontinuitet känner vi stor trygghet och vågar testa nytt och reflektera tillsammans. Vill du bli en av oss?
Arbetstiden är förlagd till dagtid men ett par gånger under året, vid olika möten eller vid särskilda evenemang, kan tjänstgöring kväll/helg förekomma.
Kvalifikationer
• Högskoleutbildning relevant för tjänsten, exempelvis folkhälsa
• Datorvana
• Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
• Erfarenhet av att arbeta med målgruppen seniorer inom mötesplatser
• Erfarenhet av motiverande samtal (MI)
Meriterande
• Erfarenhet av att hålla i fysisk aktivitet för seniorer
• Erfarenhet av att arbeta relationsbyggande och kontaktskapande
• Dokumenterad erfarenhet av hälsofrämjande arbete, både operativt och strategiskt
• Van att leda projekt och utvecklingsarbete samt erfarenhet av att leda olika grupper och individer.
Du tar ansvar för dina och gruppens arbetsuppgifter och följer upp hur det blev. I mötet med andra är du inbjudande och positiv. Du utgår från allas lika värde och skapar en god atmosfär i mötet. Du gör ditt bästa för att göra klart alla arbetsuppgifter på rätt sätt och följer upp hur det blev.
I rollen som äldrekonsulent tar du initiativ, sätter i gång aktiviteter och uppnår resultat oavsett om du arbetar ensam eller tillsammans med andra. Du kommer med nya idéer och synvinklar på jobbet, uppmuntrar till dialog och frågor, och kan se fler än en möjlig lösning på problem.
Är du intresserad av tjänsten och har de kvalifikationer vi söker? Skicka in din ansökan redan idag - vi intervjuar löpande.Övrig information
Vi är Sveriges största kommunala vård- och omsorgsaktör. Hos oss får du:
- En arbetsgivare som främjar lika rättigheter och möjligheter oavsett bakgrund eller yrkeskompetens
- Trygg anställning
- Meningsfulla arbetsuppgifter
- Karriärmöjligheter och kompetensutveckling
- Heltidsanställning med möjlighet till deltid
- Goda semestervillkor
- Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden
Vi är en ledande aktör inom hälsa vård och omsorg med höga ambitioner som erbjuder många möjligheter till utveckling. Vi söker dig som tillsammans med 10 000 kollegor vill vara med och göra det möjligt - i både handling och bemötande.
Vi är i en framtidsbransch och därför är det viktigt att visa vad vi står för och vad du kan få uppleva om du blir en del av oss. Det kommer bli en spännande resa mot världens bästa stad för ett långt och värdigt liv. Vi är Göteborg. Välkommen ombord! Ersättning
