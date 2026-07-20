Ålderskontrollant Göteborg
Better Business Sweden AB / Säkerhetspersonalsjobb / Göteborg Visa alla säkerhetspersonalsjobb i Göteborg
2026-07-20
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Kul att du vill söka detta utmanande, dynamiska och roliga jobb!
Är du positiv, engagerad och vill ta mycket ansvar i ett självständigt arbete?
Som Ålderskontrollant och Mystery Shopper reser du runt i Västra Götaland och besöker butiker, caféer, restauranger m.m. för att göra s.k. provköp på t.ex. Spel, Tobak, Läkemedel och Alkohol för att se om försäljningsenheten begär legitimation på åldersbegränsade varor. Vidare ingår det att som Mystery Shopper genomföra anonyma kvalitetsmätningar. Du agerar helt vanlig kund och bedömer bl.a. miljö, försäljning och personalbemötande utifrån ett anpassat protokoll med olika mätpunkter, likt en kund- eller marknadsundersökning. Vi hjälper våra kunder att utveckla kvalité och försäljning i mötet med kunden samt säkerställa att uppsatta rutiner efterlevs löpande.
Nu söker vi dig som är intresserad av att utföra Mystery shopping uppdrag i form av ålderskontroller dvs. kontroller för att säkerställa att alkohol inte säljs till minderåriga. (Alkohollagen Kap 5 § 5).
• Detta uppdrag handlar om just säkerställande av ålderskontroll genom provköp, för att vara provköpare i det åldersspann där ålderskontroll krävs behöver du alltid vara 20 år fyllda och/eller i närliggande högre ålder som är åldersrepresentativ för det lagliga inköpet av alkoholhaltig vara.
Du behöver ha manuellt B körkort samt god körvana för att kunna resa med de fordon som vi tillhandahåller. Du arbetar i team om två personer, ni arbetar normalt morgon till kväll under normala öppettider i handeln.
Vi väljer ut lämpliga kandidater löpande och kallar till intervju för närmare presentation om tjänsterna, upplägg och ersättning.
För att lyckas i jobbet ska du tycka om att resa, köra bil och vara social. Du gillar att ta ett stort ansvar, kan planera dina dagar och vill leverera hög kvalité.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8094948-2107471". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Better Business Sweden AB
(org.nr 556523-0157), https://jobb.mysteryshopper.se
Göteborgsvägen 89 (visa karta
)
431 30 MÖLNDAL Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
10007106