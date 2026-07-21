Albansktalande Personlig Assistent i Lomma
Björka Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Malmö Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Malmö
2026-07-21
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, Lomma
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Vi söker nu två kvinnliga personliga assistenter till en glad och aktiv kvinna bosatt i Lomma.Som personlig assistent blir du en viktig del av hennes vardag och bidrar till trygghet, självständighet och livskvalitet.
Kvinnan tycker om att vara ute, delta i aktiviteter och gå på vattengymnastik. Det är därför viktigt att du tycker om ett aktivt arbete och gärna följer med på olika vardagsaktiviteter och utflykter.
Hos oss möts du av en trygg och välfungerande arbetsgrupp där samarbete, glädje och respekt för varandra är viktigt.Publiceringsdatum2026-07-21Om tjänsten
Arbetet innebär stöd med personlig omvårdnad och vardagliga moment i hemmet. Kunden har assistans dygnet runt och tjänsterna består främst av kvälls- och nattpass med aktiv tid under natten.
Du behöver vara trygg i att arbeta med lift och ha erfarenhet av personlig omvårdnad och förflyttningar.
Arbetstider och omfattning
Tjänstgöringsgrad: 75–85 %
Arbetstider: Dag, kväll och nattpass
Plats: Lomma
Tillträde enligt överenskommelse
Vi söker dig som
Har erfarenhet av personlig assistans eller liknande omsorgsarbete
Har erfarenhet av lift och förflyttningar
Är lugn, ansvarstagande och lyhörd
Tycker om aktiviteter och ett socialt arbete
Kan arbeta både självständigt och i grupp
Talar och förstår både svenska och albanska
Introduktion
Du får introduktion och stöd innan du arbetar självständigt så att du känner dig trygg i uppdraget och i rutinerna kring kunden.
Varmt välkommen med din ansökan!
På Björka är vi alla ett team med ett och samma mål – att leverera den bästa assistansen för dig.
För oss är du som kund eller anställd aldrig en i mängden. Vi vet vem du är när du kontaktar oss.
Det viktigaste för oss är dialogen med kunder och anställda. Det är nyckeln till en välfungerande assistans.
Du kan alltid nå oss, och vi återkommer alltid om vi var upptagna.
Vi ligger i absoluta framkanten avseende de system som används för att göra arbetet så effektivt som möjligt för dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Björka Assistans AB
(org.nr 556795-0711)
212 11 MALMÖ Jobbnummer
10008011