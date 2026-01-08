Akutmottagning barn - Sjuksköterska
Tillsammans utvecklar vi Sahlgrenska Universitetssjukhuset för en hållbar framtid. Vi ställer om hälso- och sjukvården med målet att vara Europas ledande universitetssjukhus 2032. Tillsammans med patienterna arbetar vi för kvalitet, tillgänglighet, patientsäkerhet, forskning, utbildning och innovation - i ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem i Västra Götalandsregionen. Vår vision och våra mål tar sikte mot en vård av yttersta kvalitet, där patienten alltid är i fokus. Vi erbjuder hälso- och sjukvård lokalt och regionalt, men också högspecialiserad vård till patienter i hela landet och utomlands. Våra medarbetare är vår styrka och de bidrar i kunskapsutbyten nationellt och internationellt. Med digitala verktyg och nya arbetssätt kan vi förenkla vardagen på sjukhuset och erbjuda en modern, tillgänglig och effektiv vård av högsta kvalitet.
Tycker du om varierande arbetsuppgifter, snabba växlingar och gillar att arbeta i team, då kommer du att trivas i vårt glada gäng!
På Akutmottagning barn tar vi årligen emot cirka 60 000 barn i åldrarna 0-16 år med akuta medicinska, kirurgiska och ortopediska sjukdomar och skador.
Vi har roligt tillsammans och brinner för våra patienter. Våra mål är: gott bemötande, korta väntetider och att leverera akutsjukvård av hög kvalité. Du möts dagligen av engagerade kollegor och tillsammans utvecklar vi akutsjukvården för barn. Vi är en stor arbetsplats och här kommer du aldrig att känna dig ensam.
Vi erbjuder
På Akutmottagning barn är vi måna om våra medarbetare och vår arbetsmiljö. Hos oss är lagandan viktig då vi arbetar i team bestående av sjuksköterska, undersköterska och läkare. Samspelet mellan olika yrkeskategorier värderas högt och vi arbetar ständigt med förbättringsarbeten. Vi har regelbundna utbildningar i akutsjukvård, exempelvis akutrumsövning varje vecka, kortare utbildningstillfällen varje morgon samt daglig reflektion.
Hos oss finns också goda möjligheter att utvecklas vidare. Du kan fördjupa dig inom olika specialområden, ta ansvar i förbättringsarbeten eller bidra med din kompetens i utbildningsinsatser.
Som nyanställd hos oss anpassas introduktionen efter dina behov genom att vi utgår från dina tidigare erfarenheter och bygger på med kunskap kring akutsjukvård för barn.Publiceringsdatum2026-01-08Dina arbetsuppgifter
Som sjuksköterska hos oss har du ett omväxlande och spännande arbete. Du kommer att arbeta i medicin-, kirurgi- och ortopedteam med omhändertagande av akut sjuka och skadade barn och ungdomar.
Vidare kommer dina arbetsuppgifter bland annat innebära arbete med triagering, provtagning, lustgasbehandling, gipsning, sårbehandling och inhalationer. Du arbetar med dokumentation på akutjournalblad samt i systemen Melior och Elvis.
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska. Du har ett stort intresse för barnsjukvård. Det är önskvärt om du har jobbat med akutsjukvård och eller barnsjukvård. Specialistutbildning inom barn eller akutsjukvård är meriterande.
Som person har du en positiv inställning och ett lösningsorienterat synsätt samtidigt som du inger ett lugn även när du ställs inför akuta situationer. Du är ansvarstagande samt skicklig på att iaktta och får snabbt en överblick över arbetssituationen. Vidare arbetar du strukturerat och har förmågan att omprioritera utefter rådande situation. Du har ett gott bemötande och bidrar därigenom till en god arbetsmiljö. Sist men inte minst, du tycker det är viktigt att ha roligt på din arbetsplats och har nära till skratt.
Varmt välkommen med din ansökan!
Möt några av våra medarbetare - Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Vid eventuell rekrytering av sjuksköterskor med utländsk legitimation/specialistbevis föregås den aktuella tjänsten av process för att uppfylla kraven för svensk legitimation/specialistbevis.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
Du kan även läsa mer i presentation om https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/rs4011-467070786-672/surrogate. Så ansöker du
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/23". Omfattning
