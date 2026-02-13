Aktivt extrajobb på lager i Halmstad
2026-02-13
Vi söker lagerarbetare för extrajobb hos vår kund i Halmstad. Tjänsten passar dig som studerar, har annan deltidsanställning eller söker ett flexibelt arbete vid sidan av annan sysselsättning.
Som lagerarbetare bidrar du till att det dagliga logistikflödet fungerar effektivt och korrekt.

Publiceringsdatum2026-02-13

Dina arbetsuppgifter
Plock och pack av ordrar enligt fastställda rutiner
Mottagning och hantering av leveranser samt returer
Säkerställa ordning, struktur och en god arbetsmiljö
Registrering och uppdatering i lagerhanteringssystem
Vi söker dig som:
Är noggrann, ansvarstagande och trivs med fysiskt arbete
Har grundläggande datorvana
Kan arbeta både självständigt och i team
Kommunicerar på svenska eller engelska
Tidigare erfarenhet av lagerarbete är meriterande men inget kravOm tjänsten
Placeringsort: Halmstad
Omfattning: Behovsanställning med flexibla arbetstider (dag, kväll och helg)
Start: Omgående eller enligt överenskommelse
Välkommen att skicka in din ansökan redan idag. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Om Onlinebemanning
Vi är ett ungt och modernt rekryteringsbolag som eftersträvar ett mer rättvist, digitalt och mänskligt sätt att matcha människor med jobb. Hos oss söker du jobb utan CV, allt sker online, och vi ser individen bakom ansökan.
Vi riktar oss främst mot enklare jobb och instegsroller, exempelvis inom lager, logistik, städ, butik och service. Roller som ofta är perfekta för den som vill börja jobba direkt - oavsett om man är student, ny i Sverige eller bara söker något nytt.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Astani Wear AB
(org.nr 559221-0750), https://onlinebemanning.se/ Arbetsplats
Onlinebemanning Jobbnummer
9740237