Aktivitetsvärd - Ballbreaker

Din nya arbetsplats är ingen vanlig sådan! Vårt stora upplevelsecenter har restaurang, konferensanläggning, barer och mängder med aktiviteter - allt från shuffleboard till bowlinghall. Här på Ballbreaker arbetar vi som ett team där vår gemensamma nämnare är att sprida glädje, inte bara till alla våra besökare, men också till varandra. Vi tycker det är viktigt att ha roligt på jobbet, helt enkelt!
Vi söker nu en aktivitetsvärd till främst kvällar och helger.
Som aktivitetsvärd tar du hand om våra gäster när de kör våra aktiviteter, t ex 3- och 5-kamp. Du är deras värd och du guidar dem på de olika grenarna och sammanställer poäng.
Duär framåt och orädd. Du talar inför grupp och leder grupper utan problem. Stress är inget som bekommer dig och du är en lagspelare då du jobbar i nära samarbete med övrig personal. Rekrytering av tjänsten kommer att ske löpande och kommer att tillsättas så snart vi har hittat vår nästa medarbetare, så tveka inte att skicka in din ansökan till oss! Så ansöker du
