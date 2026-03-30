Aktivitetsstödjare till Socialpsykiatrin
2026-03-30
Nu söker vi en aktivitetsstödjare till vårt aktivitetscenter inom Falu Kommuns socialpsykiatri. Det här är ett meningsfullt arbete där du får bidra till att skapa struktur, gemenskap och innehåll i vardagen för personer med psykisk ohälsa. Verksamheten erbjuder daglig sysselsättning med målet att bryta isolering, främja delaktighet och stärka individens möjligheter att nå sina egna mål. Vi står inför en spännande utvecklingsfas där vi vill bredda vårt utbud av aktiviteter - och vi söker dig som vill vara med på resan!Publiceringsdatum2026-03-30Dina arbetsuppgifter
Om aktivitetscenter
Aktivitetscenter är en daglig sysselsättning inom Falu Kommuns socialpsykiatri. Aktiviteterna utformas utifrån deltagarnas intressen, behov och dagsform. I verksamheten kombineras kreativt skapande med praktiska inslag. Ett exempel är vår secondhandbutik där deltagarna får möjlighet att delta i ett socialt sammanhang med inslag av återbruk, sortering och kundkontakt. Vi samarbetar även med ett lokalt företag kring montering av material, vilket ger deltagarna möjlighet att arbeta med tydliga arbetsuppgifter i samverkan med näringslivet.
Verksamheten är under utveckling och vi arbetar aktivt med att stärka kopplingen till företagsgruppen inom socialpsykiatrin. Målet är att skapa fler arbetsliknande sysselsättningsmöjligheter och erbjuda en väg vidare för deltagare som är redo för nästa steg. Aktivitetscenter är en trygg och utvecklande miljö där varje individ ges möjlighet att växa i sin egen takt. Verksamheten präglas av respekt, engagemang och ett lågaffektivt förhållningssätt - och du som aktivitetsstödjare får vara med och forma innehållet tillsammans med kollegor och deltagare.
I den här rollen för du dokumentation och genomförandeplaner i för oss aktuella verksamhetssystem. Du representerar sysselsättningen genom att medverka i SIP eller andra viktiga samverkansmöten.Kvalifikationer
För rollen krävs
Vård och omsorgsprogrammet eller annan relevant utbildning
Utbildad inom psykiatri och/eller utbildad i att arbeta med neuropsykiatriska funktionsvariationer
Erfarenhet av arbetet med målgruppen inom socialpsykiatri
God förmåga att uttrycka dig väl på svenska i både tal och skrift
God datavana och erfarenhet av Adobe- serien, samt officepaketet
B-körkortDina personliga egenskaper
Som person är du trygg, lyhörd och har ett genuint intresse för att arbeta med människor. Du har en god förmåga att skapa tillitsfulla relationer och möter varje individ med respekt och engagemang. Du är flexibel och kreativ, vilket gör att du kan anpassa aktiviteter efter deltagarnas dagsform och behov.
Du har ett lågaffektivt förhållningssätt och är van vid att arbeta strukturerat även i situationer som kräver tålamod och uthållighet. Du trivs med att arbeta både självständigt och i team, och du bidrar aktivt till ett gott arbetsklimat. Din initiativförmåga och vilja att utveckla verksamheten gör att du ser möjligheter och tar ansvar för att driva arbetet framåt tillsammans.
Meriterande kvalifikationer
Utbildning som stödpedagog eller socialpedagog
Det är meriterande om du har dokumenterad erfarenhet av tex. musik och konst
Utbildning/erfarenhet/intresse av kreativt skapande
Anställningsvillkor
Tillsvidareanställning på heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Verksamheten bedrivs dagtid måndag-fredag.
Bifoga gärna utbildningsintyg i din ansökan då detta kommer efterfrågas om du blir aktuell för tjänsten. Alternativt lämnas intyg i samband med intervju.
För att få anställning måste du uppvisa utdrag ur belastningsregistret vilket kommer efterfrågas om anställning blir aktuell. Beställ gärna detta i samband med ansökan så att det finns tillgängligt ifall du blir aktuell för tjänsten. Du beställer utdraget direkt från polisens hemsida.Övrig information
När du skickar in din ansökan kommer du att få besvara urvalsfrågor som är ställda utifrån de krav som gäller för tjänsten. Dina svar är en viktig del av det första urvalet, så se till att svara utförligt och tydligt. I din ansökan ska du bifoga ditt CV, men du ska inte skicka in ett personligt brev - urvalsfrågorna ersätter detta.
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR. Vid problem med att genomföra din ansökan är du välkommen att kontakta rekryteringscenter@falun.se
