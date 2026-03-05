Aktivitetsstödjare
2026-03-05
Burlöv är en spännande kommun i tillväxtregionen mellan Malmö och Lund. Vi har en nära organisationskultur som möjliggör och betonar samarbete, innovation och ett hållbart arbetsliv. Tillsammans utvecklar vi verksamheten och skapar värde för våra medborgare.
Vill du vara med och bygga det attraktiva, tillgängliga, hållbara och trygga Burlöv?
Individ och familjeomsorg består av myndighetsutövning, familjebehandling, socialpsykiatri och service. Samverkan är en förutsättning för vårt arbete och en viktig del av vårt uppdrag. Gemensamt hittar vi individuella lösningar med fokus på det förebyggande. I vårt aktiva utvecklingsarbete förenklar vi för medborgare och medarbetare genom digitala lösningar.
Vill du vara med och utveckla socialtjänsten så att vi tillsammans kan möta morgondagens utmaningar?
Nu söker vi två sommarvikarier till våra Mötesplatser i Burlövs kommun.
Mötesplatserna är en plats för alla kommuninvånare, oavsett ålder.
Vi erbjuder möjligheter till miljöombyte och aktiviteter som stärker social gemenskap. Verksamheten är tillgänglig för alla och syftar till att främja hälsa och livskvalitet genom socialt stöd och meningsfulla möten.Publiceringsdatum2026-03-05Arbetsuppgifter
Som aktivitetsstödjare kommer du huvudsakligen att, tillsammans med aktivitetssamordnaren, planera, genomföra och följa upp olika aktiviteter som vi erbjuder.
Exempel på aktiviteter som vi erbjuder är bland annat:
• samtalscafé,
• gåfotboll,
• uteträning,
• hjärngympa,
• kreativt skapande,
• pop-up- verksamheter av olika slag.Kvalifikationer
Vi ser gärna att du har högskoleutbildning. Arbetslivserfarenhet från socialt och pedagogiskt arbete är meriterande.
Du som söker ska ha ett stort samhällsengagemang och tycka om att arbeta med människor, både unga som äldre.
Du ska ha goda kunskaper i att använda svenska språket i tal och skrift samt god datorvana. Kunna ta dig fram på cykel. Körkort ej krav.
För arbetet som aktivitetsstödjare är dina personliga egenskaper mycket viktiga. Vi söker dig som har en positiv människosyn. Du är tydlig, stabil och varm som person, samtidigt som du kan sätta gränser. Du är flexibel och du trivs med att samarbeta. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Varmt välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Vill du veta mer om Burlövs kommun välkomnar vi dig till www.burlov.se.
Om du har skyddad identitet, kontakta ansvarig för rekryteringen enligt annonsen för besked om hur du ska gå till väga för att skicka in dina ansökningshandlingar.
När du söker jobb hos oss kommer vi, innan eventuell anställning, att be dig att visa upp ett utdrag ur Polisens Belastningsregister.
Observera att den normala handläggningstiden hos polisen är cirka två veckor. Har du inget aktuellt utdrag så beställ gärna utdraget i samband med att du söker tjänsten. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-22
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C309369". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Burlövs kommun
(org.nr 212000-1025) Arbetsplats
Burlövs kommun, Socialt stöd och behandling Kontakt
Enhetschef socialt Stöd och behandling
Mette Kolnig mette.kolnig@burlov.se 040-625 61 69 Jobbnummer
9778208