Aktivitetsledare till Stenkula
Malmö kommun / Fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb / Malmö Visa alla fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb i Malmö
2026-07-20
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Ref: 20261677 Publiceringsdatum2026-07-20Dina arbetsuppgifter
I Malmö stad arbetar vi med respekt, engagemang och kreativitet för att utveckla Malmö. Vi har Sveriges viktigaste jobb. Hos Malmöstad finns framtidens arbetsplats. Här gör vi skillnad. Vi skapar en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar stad. Vill du vara med och påverka? Sök då tjänsten på Allaktivitetshusen!
Nu söker vi en engagerad medarbetare till allaktivitetshuset Stenkula i Malmö. Arbetet är mångfasetterat och vi söker dig som vill vara med och göra skillnad på riktigt för att stärka barn och ungas uppväxtvillkor i Malmö. De huvudsakliga arbetsuppgifterna kommer att handla om att planera, leda och genomföra aktiviteter på allaktivitetshuset. Aktiviteterna tas fram efter önskemål från Malmöborna. Vidare arbetar man med att samverka och utveckla samarbeten med lokala och externa aktörer samt boende i området. Arbetet bedrivs både enskilt och i grupp tillsammans med kollegor och andra samarbetspartners. Du kommer även arbeta med uppsökande verksamhet, egenorganiserade och boende i området. Viss tjänstgöring på kvällar och helger ingår i tjänsten.Kvalifikationer
För att lyckas i rollen behöver du ha lätt för att bygga förtroendefulla och professionella relationer med barn, unga vuxna, vuxna och andra viktiga aktörer. Du ska vara nyfiken och ha ett intresse av att arbeta med målgruppen. Utöver detta söker vi dig som har en god samarbetsförmåga, är ansvarstagande och kommunikativ. Du har ett normkritiskt förhållningssätt och är inkluderande och rättvis och vet hur en sätter gränser utan att bli för sträng. Du engagerar dig i barnen och aktiviteterna, du är hjälpsam, stresstålig och trygg. Som person är du lyhörd och kreativ och har förmågan att hittar lösningar då utmaningar uppstår.
Vi söker dig som har en avslutad gymnasieutbildning med godkända betyg. Du ska ha minst 2 års erfarenhet av arbete med barn och unga i grupp, dokumenterad erfarenhet samt vana av administrativa uppgifter. Till tjänsten krävs erfarenhet av att planera och genomföra aktiviteter med kulturinriktning såsom foto, film, konst, skapande och musikproduktion samt kunskaper i svenska och engelska.
Det är meriterande om du har eftergymnasiala studier, språkkunskaper i något av Malmös stora språk samt dokumenterad erfarenhet av att planera och genomföra aktiviteter för vuxna i grupp. B-körkort är meriterande.
Om arbetsplatsen
Kulturförvaltningen bedriver i dagsläget sex Allaktivitetshus, i Lindängen, Hermodsdal, Apelgård, Holma Kroksbäck på Munkhätteskolan och på Stenkulaskolan. Allaktivitetshusen använder sig av skolans lokaler och erbjuder gratis aktiviteter till boende i området i alla åldrar. Aktiviteter erbjuds innan, under och efter skoltid. Verksamheten grundar sig på Malmöbons behov och önskemål och arbetet sker i nära dialog med de boende i områdena utifrån ett rättighetsbaserat förhållningssätt. Verksamheterna präglas av mångfald, mänskliga rättigheter och tillit till Malmöbon. Stor vikt läggs vid människors möjligheter till inflytande och delaktighet. Arbete kan även förekomma på något av de andra allaktivitetshusen. Viss tjänstgöring på kvällar och helger ingår i tjänsten. Allaktivitetshusen är en del av Kulturarrangemang och Mötesplatser inom Kulturförvaltningen, en avdelning som har förmånen och att arbeta nära och i många fall tillsammans med Malmöborna. För att få mer information om vår verksamhet gå in på länken nedan: Allaktivitetshusen - Malmö stad (malmo.se)
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här http://www.malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: Oktober 2026/enl. överenskommelseÖvrig information
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Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "20261677". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malmö Kommun
(org.nr 212000-1124), https://malmo.se/
Malmö stad August Palms plats 1 (visa karta
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205 80 MALMÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Malmö Stad Kontakt
Sektionschef
Fanny Johansson fanny.johansson1@malmo.se +46768792616 Jobbnummer
10006423