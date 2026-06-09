Aktivitetsledare till Klubbar by Passalen
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Om Passalen
Passalen är en ideell förening som verkar för ett mer inkluderande samhälle som ser potentialen i alla barn. Vi skapar inkludering för barn och unga med funktionsvariation som behöver stöd med att organisera sin fritid, hitta en kompis eller prova på att feriearbeta samt bedriver verksamhet som främjar möten mellan människor.
Passalen är kollektivavtalsanslutna och finns på flera orter i Sverige. Som anställd hos oss utvecklas och lär du på arbetet och bidrar till ett mer inkluderande och socialt hållbart samhälle.
Programspecifik information
Passalens verksamhet bedrivs genom olika program och projekt, i denna roll arbetar du främst i Klubbar by Passalen. Klubbar by Passalen är ett program som erbjuder barn och unga med funktionsvariation möjlighet att delta i öppna fritidsaktiviteter, som exempelvis aktiviteter på fritidsgårdar, badhus och idrottsanläggningar. Vi fungerar som en brygga för att möjliggöra för barn och ungdomar med funktionsvariation att ta del av den öppna fritiden. Vi har dialog med deltagare för att kunna skapa förutsättningar för varje individs deltagande.
Genom programmet får deltagarna stöd att vara med i olika aktiviteter, såsom pyssel, gaming, spel och idrott. Målet är att hjälpa deltagarna att träffa nya vänner, utveckla sina sociala färdigheter och öka sin delaktighet i samhället. Vi arbetar också med uppsökande arbete för att nå ut till målgruppen och berätta att vi finns. Detta gör vi genom att ha kontakt med deltagare via telefon samt besöka skolor och andra platser där målgruppen befinner sig.
Läs mer om programmet här: Klubbar by Passalen
I din roll kommer du även att arbeta i vårt program Weekendklubben. Weekendklubben är ett pedagogiskt program där barn och unga med funktionsvariation ges möjlighet att träna på socialt samspel i en mindre grupp baserat på intresse. Deltagarna delas in i grupper efter övergripande intresseområden som spel, idrott och konst. Weekendklubben är en återkommande helgaktivitet där det finns grupper som träffas lördag och söndag en helg i månaden, och grupper som träffas antingen lördag eller söndag varannan helg.
Verksamheten utgår från olika platser beroende på grupp. Alla grupper besöker då och då öppna mötesplatser. Det kan vara till exempel en bio, museum, spelcaféer, bowlinghallar eller liknande, beroende på gruppens tema.
Läs mer om programmet här: https://passalen.se/weekendklubbar/Publiceringsdatum2026-06-09Dina arbetsuppgifter
Ditt arbete som aktivitetsledare innebär främst att genomföra olika klubbar i den öppna fritiden tillsammans med våra deltagare. En klubb kan till exempel vara en aktivitet på en fritidsgård så som bakning, spela tv-spel eller pyssla, ett besök i en simhall eller testa på en sport. Under helgen arbetar du i en grupp tillsammans med aktivitetscoacher. Arbetet under helgen innebär att genomföra planerade aktiviteter utefter schema. Du ser till att arbetet flyter på och att dina kollegor vet vad de ska göra. Aktiviteterna kan vara bland annat att baka, spela datorspel, pyssla eller dansa - beroende på vilken grupp det gäller.
Du deltar aktivt i aktiviteten som anordnas och stöttar samtliga deltagare att delta utifrån sina förutsättningar, förmågor och behov. Du finns där som en förebild och kompis för Passalens deltagare och har som uppgift att göra så varje deltagare känner sig sedd och välkommen. Samarbete är en viktig del av rollen, du ska trivas att arbeta i team men behöver också kunna arbeta självständigt.
Du planerar även aktiviteter, skolbesök och andra arbetsuppgifter självständigt, i samråd med din närmaste chef. Under aktiviteterna kan du ha ett extra ansvar för genomförandet, där du säkerställer att allt fungerar och att alla deltagare känner sig trygga och engagerade. Rollen som aktivitetsledare kräver att du kan strukturera och leda dina arbetspass på egen hand utifrån verksamhetens behov. Utöver det praktiska arbetet med aktiviteter kan även enklare administrativa uppgifter förekomma, du behöver exempelvis kunna arbeta i Google Docs och i Canva. Du behöver vara initiativtagande, självgående och ha förmågan att driva arbetet framåt.
Detta är en heltidstjänst där du arbetar varierande tider. Arbetet kan förläggas under dagtid, kvällstid och på helger.
Anställningen påbörjas i augusti 2025 och sträcker sig över en termin fram till december 2025, med chans till förlängning inför nästa termin.
Om dig
Vi tror att du som söker
Vi tror att du som söker
är nyfiken på att möta personer som är olik dig själv och mån om att alla känner sig sedda och inkluderande i sociala sammanhang
är självgående och initiativtagande, då det ofta krävs att du tar egna beslut på plats
är strukturerad, tålmodig och har förmågan att behålla lugnet i stressiga situationer
kan planera och leda arbetet, då du har ett övergripande ansvar att arbetsleda dina kollegor och strukturera ditt arbetspass
har god kommunikativ förmåga inom din arbetsgrupp såväl som med deltagare, vårdnadshavare och andra du möter i din tjänst
Utöver dessa förmågor förväntas du följa dina schemalagda tider och trivas med att samarbeta med annan personal på plats.
Intervjuer sker löpande under ansökningsperioden och tjänsten kan därför tillsättas innan sista ansökningsdatum. Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Passalen
, https://passalen.se/klubbarbypassalen/ Arbetsplats
Passalen Jobbnummer
9955056