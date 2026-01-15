Aktivitetsledare och kökspersonal till Borås Kollo
Hos oss får du ett jobb på en förvaltning som vågar satsa och tänka nytt genom tillit och gemenskap. Vår inställning är att alla stadens invånare har rätt till en jämlik hälsa och en meningsfull fritid. Följande verksamheter ingår i Fritids- och folkhälsoförvaltningen: Bad, Öppen ungdomsverksamhet, Idrott och civilsamhälle, Kvalitet, utveckling och folkhälsa samt Staber.
Vi söker dig som vill jobba för att barn i Borås får ett roligt sommarlov fyllt av nya erfarenheter, aktiviteter och positiva möten med andra barn och vuxna.
Du blir en del av ett engagerat arbetslag på Borås Kollos fina kollogård vid havet i Varberg.
Borås kollo ligger precis vid havet i Espevik, ca 15 km norr om Varberg. Med utgångspunkt från barnets bästa jobbar arbetsgrupperna på Kollo för att varje barn har ett roligt och aktivt sommarlov och får nya vänner och upplevelser. Borås Kollo tar under sommaren emot fyra grupper med 28 barn i varje grupp. Varje barngrupp är på kollo i 10 dagar. I varje grupp arbetar aktivitetsledare, kökspersonal, kock, föreståndare och feriearbetare. Alla som arbetar på Kollo bor i ett personalhus som ligger avskilt från stora huset där barnen bor och man delar rum med en arbetskamrat.
Vecka 25, 16-17 juni, träffas all personal på Kollo i Espevik för gemensamma utbildningsdagar. Varje ny period startar dessutom respektive arbetsgrupp med en och en halv dag för att lära känna varandra, stärka samarbete, gå igenom rutiner för trygghet och säkerhet och skapa gemensamma trivselregler.
Som aktivitetsledare planerar och genomför du aktiviteter med kollegor och barn under dagarna. Arbetsuppgifterna innefattar allt ifrån att se till att barnens dagliga rutiner fungerar till att följa med barnen på utflykter och hajker. Däremellan är det utomhuslek, läsa böcker, skapa och mycket bad förstås.
Som kökspersonal deltar du i alla kökets arbetsuppgifter som planering och tillagning av frukost, lunch och middag för barn och personal.
Allt arbete på Kollo innefattar städ och att hålla ordning. På Kollo hjälps alla åt med det som behöver göras och har roligt tillsammans.
Övrig information
Hela Borås Kollo, inklusive personalbyggnaden är givetvis alkohol- och drogfri och arbetstiden är rökfri.
Som anställd kan du arbeta upp till tre av sommarens perioder. Datum för årets perioder är:
Grupp 1. 22/6-4/7
Grupp 2. 6/7-18/7
Grupp 3. 20/7-1/8
Grupp 4. 3/8-16/8
Arbetstider är Dag, Kväll, helger enligt schema.Kvalifikationer
För att komma ifråga för en tjänst på Kollo är du minst 18 år gammal och simkunnig. Du tar ansvar för dina egna och de gemensamma arbetsuppgifterna med verksamhetens och barnens bästa i fokus. Du arbetar på ett sätt som skapar trygghet för barnen och dina arbetskamrater och följer arbetsplatsens rutiner. Du bidrar till ett gott samarbete och att det är kul på jobbet samt har förmåga att jobba självständigt.
Som aktivitetsledare har du tidigare erfarenhet av arbete med barn och unga. Du kanske studerar till lärare eller fritidspedagog. Tillsammans med arbetskamrater och barn planerar, genomför och deltar du i aktiviteter med entusiasm och energi.
Som kökspersonal har du utbildning eller erfarenhet av arbete inom kök som t.ex. kock, kokerska eller ekonomibiträde och gärna kunskap om HACCP/egenkontroll och specialkost.
Du kan planera och överblicka helheten i köket. Du är flexibel, prestigelös som tar ansvar för köksarbetet och den gemensamma arbetsmiljön.
