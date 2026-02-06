Aktivitetsledare, Kärnan mötesplats socialpsykiatri
Trelleborgs kommun, Socialförvaltningen, Avd. Funktionsstöd / Vårdarjobb / Trelleborg Visa alla vårdarjobb i Trelleborg
2026-02-06
, Vellinge
, Svedala
, Skurup
, Malmö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Trelleborgs kommun, Socialförvaltningen, Avd. Funktionsstöd i Trelleborg
I Trelleborg jobbar vi tillsammans för en växande framgångskommun där det är gott att leva.
Våra 61 byar och 21 stadsdelar är kreativa mötesplatser som bubblar av liv. Här vill vi saker, berättar om dem och kommer precis som vi är. Det gör att vi välkomnar andra på samma generösa och nyfikna sätt.
Välkommen att ta plats på resan!
Socialförvaltningens uppdrag är att arbeta med socialtjänsten och tillhandahålla stöd, för att alla i kommunen ska känna sig trygga och ha samma möjlighet i livet. Vi vill att alla ska kunna vara aktiva och delaktiga i samhället. Med fokus på respekt för individens rätt att bestämma över sitt eget liv, ansvarar vi för tre viktiga områden: vård och omsorg, stöd för personer med funktionsnedsättning, samt hjälp till individer och familjer. Vårt mål är att alla ska få det stöd och den omsorg de behöver.
Eftersom allt Trelleborgs kommun gör grundar sig i vår värdegrund öppenhet, respekt och ansvar så är det viktigt och avgörande, att dessa värden känns lika självklara för dig som de är för oss i vårt arbete.
Arbetsplatsen
På mötesplatsen Kärnan arbetar vi varje dag för att skapa en trygg, välkomnande och inspirerande miljö för personer med psykisk ohälsa.
Här möts människor på sina egna villkor - utan krav eller prestation - och kan delta i aktiviteter som skapar glädje, gemenskap och meningsfullhet. Som aktivitetsledare får du en viktig roll i att bryta social isolering och bidra till att våra besökare känner sig sedda, delaktiga och inkluderade.
Vår målgrupp är främst vuxna som söker social samhörighet, struktur eller stöd i vardagen. Mötesplatsens syfte är att erbjuda en trygg miljö där besökare kan utveckla sina förmågor, delta i aktiviteter och känna sig inkluderade - utifrån sina egna förutsättningar, kravlöst.
Vi är ett team som arbetar nära varandra med ett stort hjärta och ett genuint engagemang. Hos oss finns det plats för idéer, kreativitet och nya perspektiv. Du får frihet att utveckla aktiviteter och arbetssätt, samtidigt som du har ett kollegialt stöd i ryggen.
Det här är en arbetsplats där du får vara med och skapa förutsättningar för att människor ska må bättre - och där varje dag bär på nya möjligheter - både för dig och för dom vi möter. Publiceringsdatum2026-02-06Dina arbetsuppgifter
Syftet med rollen som aktivitetsledare är att skapa en trygg, inkluderande och meningsfull mötesplats för personer med psykisk ohälsa. Arbetsrollen ska främja gemenskap, delaktighet och återhämtning genom sociala, kulturella och hälsofrämjande aktiviteter. Aktivitetsledaren bidrar till att motverka isolering och stärka individens känsla av sammanhang, utan att utöva myndighetsutövning eller individuellt bistånd.
Som aktivitetsledare inom socialpsykiatri har du följande ansvarsområden och huvudsakliga arbetsuppgifter.
- Planera, genomföra och utveckla aktiviteter tillsammans med deltagarna
- Skapa en trygg och välkomnande miljö där deltagare känner sig sedda och inkluderade
- Stödja delaktighet och inflytande i verksamhetens innehåll och utformning
- Arbeta återhämtningsinriktat och salutogent
- Samverka med kollegor inom socialpsykiatrin samt externa aktörer och föreningar
- Ansvara för praktisk samordning av aktiviteter, lokaler och material
- Dokumentera verksamhetsnära information enligt gällande rutiner Kvalifikationer
För att vara aktuell för tjänsten krävs gymnasial utbildning inom vård och omsorg, socialt arbete, pedagogik, fritidsverksamhet eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Dessutom krävs erfarenhet av arbete med personer med psykisk ohälsa eller annan psykosocial problematik. Med hänsyn till att arbetets karaktär, krävs god förmåga att uttrycka sig i svenska, i tal och skrift. Samt erfarenhet av att planera, genomföra leda och samordna aktiviteter i grupp, utifrån deltagarnas intressen och behov. Har grundläggande dokumentationsvana samt IT-kunskaper (exempelvis verksamhetssystem, e-post, Office).
För tjänsten värdesätts personliga förmågor så som personlig mognad och stabilitet tillsammans med sociala egenskaper som empatisk förmåga, förmåga att bygga förtroendefulla relationer och inkluderande gemenskap. Du behöver agera samarbets- och serviceinriktad tillsammans med en förmåga att både kreativt och strukturerat planera och organisera verksamheten på ett sätt som skapar tydlighet och förutsägbarhet för deltagarna. Du kan på ett kreativt sätt utveckla nya aktiviteter och arbetssätt som främjar delaktighet och engagemang.
Meriterande för tjänsten är: Eftergymnasial utbildning inom socialpsykiatri, folkhälsa, fritidsledarskap eller liknande, erfarenhet av arbete på mötesplats, träffpunkt eller öppen verksamhet och/eller erfarenhet av brukarinflytande eller samskapande arbetssätt samt B-körkort för manuellt växlad bil.
Före erbjudande om anställning ska ett godtagbart utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas tillsammans med identitetshandlingar.Övrig information
Fackliga kontakter: http://www.trelleborg.se/facket
Observera att vi tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med kvalificerings- och urvalsfrågor. Detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Inför rekryteringsarbetet har Trelleborgs kommun noggrant tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Månadsavlönad Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/377". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Trelleborgs kommun
(org.nr 212000-1199) Arbetsplats
Trelleborgs kommun, Socialförvaltningen, Avd. Funktionsstöd Kontakt
Natalia Baginska 0410-733574 Jobbnummer
9727589