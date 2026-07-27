Aktivitetskoordinator - arbetsmarknadsenheten
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2026-07-27
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er).
Vill du vara med och utveckla framtidens arbetsmarknadsarbete? Nu söker vi en aktivitetskoordinator till arbetsmarknadsenheten. Vi söker dig som vill vara med och bygga upp en ny funktion i samband med införandet av aktivitetskravet.
Arbetsmarknadsenheten står inför en spännande utvecklingsresa. I samband med införandet av aktivitetskravet utvecklar vi verksamhetens organisation, arbetssätt och roller för att på bästa sätt stödja individers väg mot arbete, studier och egen försörjning.
Rollen är ny och kommer att utvecklas i takt med införandet av aktivitetskravet och verksamhetens förändrade uppdrag.
Som aktivitetskoordinator har du en central roll i att skapa struktur, samordning och kontinuitet i deltagarnas aktiviteter. Du arbetar nära både deltagare, kollegor och samverkansparter för att säkerställa att rätt aktivitet erbjuds vid rätt tidpunkt och att aktiviteter, placeringar och närvaro hanteras på ett systematiskt sätt.
Tjänsten är organisatoriskt placerad inom arbetsmarknadsenheten och innebär ett nära samarbete med ekonomiskt bistånd, kommunala verksamheter, arbetsgivare och andra samverkansparter.
Dina arbetsuppgifter är bland annat att:
planera, samordna och administrera aktiviteter för deltagare inom arbetsmarknadsenheten
koordinera deltagarflöden mellan ekonomiskt bistånd, Arbetsmarknadsenheten och andra samverkansparter
säkerställa att deltagare erbjuds rätt aktivitet utifrån beslutade insatser och planeringar
ansvara för närvarohantering och administration kopplad till aktiviteter och placeringar
ge stöd till kollegor i frågor som rör aktiviteter, praktik- och arbetsträningsplatser
Du arbetar också med att samordna och utveckla kontakter med arbetsgivare och andra verksamheter. I uppdraget ingår att inventera, etablera och följa upp praktik- och arbetsträningsplatser samt att genomföra arbetsplatsbesök och bygga långsiktiga samarbeten. Du bidrar till att utveckla arbetssätt kopplade till aktivitetskravet och skapar goda förutsättningar för deltagarnas väg mot arbete, studier eller annan lämplig insats.
Du blir en viktig del i utvecklingen av en verksamhet som står inför förändring och tillväxt, där du får möjlighet att påverka både arbetssätt och struktur för framtiden.
Vi söker dig som
är strukturerad och har lätt för att skapa ordning och överblick, även när många aktiviteter pågår samtidigt. Du trivs i en samordnande roll där du får planera, koordinera och hålla ihop flera processer parallellt.
Du arbetar självständigt, tar initiativ och ser till att uppgifter genomförs och följs upp. Samtidigt har du lätt för att skapa goda relationer och samarbeta med deltagare, kollegor, arbetsgivare och andra samverkansparter. Du kommunicerar tydligt, inger förtroende och bidrar till goda samarbeten.
Eftersom verksamheten befinner sig i förändring söker vi dig som är flexibel, nyfiken och utvecklingsinriktad. Du ser möjligheter i nya arbetssätt och vill vara med och bidra till verksamhetens fortsatta utveckling.
Du delar vår övertygelse om att människor kan utvecklas och stärkas genom meningsfull sysselsättning, arbete och studier.
Vi vill att du som är anställd hos oss ska må bra, både på och utanför jobbet. Därför har du bland annat tillgång till friskvårdsbidrag, fria bad och rabatt på massage. Läs mer om våra förmåner: https://vetlanda.se/formaner
(https://vetlanda.se/formaner)
Vi tror på en arbetsplats där olikheter är en styrka och där vi alltid möter varandra med glädje och respekt. Här finns utrymme för mod – att våga tänka annorlunda, prova nytt och utvecklas. Genom att samarbeta och stötta varandra skapar vi gemenskap och stolthet. Tillsammans är vi Vetlanda kommun. Publiceringsdatum2026-07-27Kontakt
Vecka 31 – Mari Granath, 0383-975 97, mari.granath@vetlanda.se
Vecka 32 – Hanna Axeland, 0383-972 38, hanna.axeland@vetlanda.se
Vecka 33 – Malin Cederholm, 0383-964 42, malin.cederholm@vetlanda.seKvalifikationer
Relevant högskoleutbildning inom exempelvis socialt arbete, beteendevetenskap, rehabilitering, arbetsmarknad eller annan utbildning som vi bedömer likvärdig.
Erfarenhet av arbete inom arbetsmarknadsfrågor, socialt arbete, rehabilitering, koordinering eller samordning.
God administrativ förmåga och vana att arbeta i digitala verksamhetssystem.
God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift.
B-körkort.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Meriterande
Erfarenhet av arbetsgivarsamverkan samt praktik-, arbetstränings- eller arbetsmarknadsinsatser
Erfarenhet av socialt arbete samt att vägleda och motivera människor från olika kulturella bakgrunder, med förståelse för de möjligheter och utmaningar som kan finnas vid etablering på arbetsmarknaden
Erfarenhet av kommunal verksamhet eller förändrings- och utvecklingsarbete
Kunskaper inom motiverande samtal (MI)
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Tillträde snarast möjligt, efter överenskommelse. Urval och intervjuer kan komma att hållas löpande.
Arbetstid: Dagtid. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C335536". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vetlanda Kommun
(org.nr 212000-0571)
Storgatan 1 (visa karta
)
574 80 VETLANDA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Vetlanda kommun, Socialförvaltningen Kontakt
Vision
Jeanette Toll jeanette.toll@vetlanda.se +4638397185 Jobbnummer
10012084