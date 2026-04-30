Aktivitetshandledare till Förebyggande enheten
Hallstahammars kommun, Äldreförvaltningen / Hälsojobb / Hallstahammar Visa alla hälsojobb i Hallstahammar
2026-04-30
, Surahammar
, Köping
, Västerås
, Kungsör
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hallstahammars kommun, Äldreförvaltningen i Hallstahammar
Vi söker en engagerad aktivitetshandledare till Hallstahammars kommuns förebyggande verksamhet för äldre. I rollen arbetar du med att planera, samordna och genomföra aktiviteter samt ansvara för kommunens mötesplatser för personer 65+, med fokus på gemenskap, delaktighet, hälsa och ett aktivt åldrande. Du arbetar både självständigt och tillsammans med kollegor för att utveckla verksamheten samt följa upp och utvärdera aktiviteter. I tjänsten ingår även samverkan med civilsamhället, föreningar och andra verksamheter inom kommunen för att skapa ett brett och meningsfullt aktivitetsutbud för målgruppen.
En del av tjänsten innefattar även uppdrag som Digitala fixaren, där du stöttar äldre i enklare digitala frågor kring exempelvis mobiltelefoner, surfplattor, datorer, appar, BankID och digitala samhällstjänster. Därför söker vi dig som är trygg i digitala arbetssätt och har ett pedagogiskt och serviceinriktat förhållningssätt.
Förebyggande enheten omfattar verksamheter som Seniorglädje, väntjänst, Digitala fixaren, uppsökande verksamhet och anhörigstöd. I dagsläget har vi fem mötesplatser i kommunen, både fristående och placerade i trygghetsboenden, där även lunchservering ingår i arbetsuppgifterna. Arbetet innebär tjänstgöring röda dagar och helgdagar.
Vi arbetar utifrån socialtjänstlagen med fokus på förebyggande arbete, individanpassade insatser, ökad tillgänglighet och ett kunskapsbaserat arbetssätt. Hos oss blir du en viktig del i arbetet med att utveckla och förverkliga verksamhetens mål för att stärka hälsa, delaktighet och livskvalitet för kommunens äldre invånare. Vi erbjuder en dynamisk och meningsfull arbetsmiljö där du får möjlighet att bidra med engagemang, idéer och utveckling.
Arbetsuppgifter
* Planera, samordna och genomföra aktiviteter för personer 65+ med fokus på gemenskap, hälsa och delaktighet
* Ansvara för kommunens mötesplatser och bidra till en trygg och trivsam miljö för deltagarna
* Samverka med civilsamhället, föreningar och andra verksamheter inom kommunen för att utveckla aktivitetsutbudet
* Följa upp, utvärdera och dokumentera aktiviteter samt bidra till verksamhetsutveckling
* Ge stöd till äldre i enklare digitala frågor inom rollen som Digitala fixaren, exempelvis kring mobiltelefoner, surfplattor, appar och BankID
* Medverka i det dagliga arbetet på mötesplatserna, där lunchservering och ledning av gruppaktiviteter ingårKvalifikationer
Vi söker dig som är ansvarstagande, självgående och flexibel med ett varmt och inkluderande bemötande. Du trivs med att möta människor, skapa relationer och leda gruppaktiviteter på ett engagerande och inspirerande sätt. Du har god förmåga att samarbeta och kommunicera samt är strukturerad och har god förmåga att dokumentera och följa upp insatser. Du känner dig bekväm med digitala verktyg och kan använda dem både i ditt eget arbete och för att hjälpa kommunens årsrika att lära sig och använda dessa verktyg.
Du har intresse för hälsosamt åldrande och vill bidra till en meningsfull och aktiv vardag för äldre invånare i Hallstahammars kommun. Det är meriterande om du har utbildning eller erfarenhet inom exempelvis folkhälsa, äldreomsorg, undersköterskeyrket, aktivitetsledning eller annat arbete med äldre och hälsofrämjande insatser.
Tjänsten förutsätter manuellt B-körkort, goda kunskaper i svenska samt goda kunskaper inom Office-paketet. Vi ser också att du har ett positivt förhållningssätt till digitalisering och ser digitala verktyg som ett stöd för ett effektivt arbetssätt.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Att jobba i Hallstahammars kommun innebär att ha ett arbete som betyder mycket för många. Vi levererar välfärd till kommunens invånare oavsett vilken fas i livet man befinner sig i, vi sköter om parker, röjer snö, ser till att biblioteket har öppet och att skolan och äldreomsorgen fungerar väl.
När du börjar jobba hos oss blir du del av ett lag som tillsammans utför Sveriges viktigaste jobb.
Hallstahammars kommuns vision är att vara en kommun där allt är enkelt och nära och där nytänkande och kreativitet är självklart. Här hittar du det goda livet i storstadens närhet.
Hallstahammars kommun ingår i finskt förvaltningsområde och vi ser gärna sökanden med kunskaper i finska i tal och skrift.
När du söker ett jobb hos oss förekommer det att vi behöver göra nedan kontroller enligt gällande lagstiftning:
* Ett registerutdrag från polisen
* Körkort kontroll
* Kontroll av medborgarskap samt rätt att arbeta i Sverige
Alla erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp undanbedes vänligen men bestämt.
Sista dag att ansöka är 2026-05-17
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C323010-2026-8".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hallstahammars kommun
(org.nr 212000-2064)
Norra Prästgårdsgatan 1 (visa karta
)
734 80 HALLSTAHAMMAR
För detta jobb krävs körkort.
Hallstahammars kommun, Äldreförvaltningen
TF Enhetschef Förebyggande enheten
Anna Wittur anna.wittur@hallstahammar.se 022024870
9886661