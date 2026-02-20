Aktivitetshandledare till daglig verksamhet
2026-02-20
I Svedala är du med och bygger en attraktiv kommun där ett hållbart arbetsliv, ett gott bemötande, en stor portion öppenhet, engagemang och mod guidar oss i våra uppdrag. Med höga ambitioner och verksamheter i framkant verkar kommunen för visionen - en attraktiv kommun med möjligheter för hela livet. Svedala är en omtyckt familjekommun dit många vill flytta och det finns goda pendlingsmöjligheter med kollektivtrafiken. Vård och omsorg i Svedala kommun kännetecknas av en kvalitativ verksamhet med duktiga medarbetare som vill göra skillnad.
Uppdrag
Vi är en verksamhet som erbjuder meningsfulla och utvecklande aktiviteter för personer med funktionsnedsättning. Daglig verksamhet är en föränderlig miljö där det vi ständigt utvecklas utifrån deltagarnas behov. Vi söker nu en engagerad aktivitetshandledare som vill bli en viktig del av vårt team. Hos oss får du vara med och forma framtidens dagliga verksamhet - ett arbete som bjuder på både spännande möjligheter och utmaningar.
I rollen kommer du att stödja deltagarna i deras dagliga aktiviteter och vara ett aktivt stöd där det behövs. Du arbetar kreativt och lösningsfokuserat för att utforma och genomföra aktiviteter som är anpassade efter varje individs behov, förutsättningar och intressen. Tillsammans med teamet följer du upp deltagarnas mål och säkerställer en kontinuerlig utveckling. Arbetet innefattar även dokumentation och upprättande av genomförandeplaner.
Vi erbjuder en stimulerande och utvecklande arbetsmiljö där du får möjlighet att göra verklig skillnad i människors liv. Hos oss blir du en del av en verksamhet i förändring, där du får vara med och forma nya arbetsområden och aktiviteter. Du kommer att arbeta i ett engagerat och positivt arbetslag som tillsammans strävar efter att ge våra deltagare de bästa möjliga förutsättningarna.
Kompetens
Vi söker dig som har en eftergymnasial pedagogisk utbildning, gärna inom funktionshinderområdet. Är du utbildad stödpedagog är detta meriterande. Du har även erfarenhet av att arbeta inom daglig verksamhet eller liknande områden. Du har arbetat med vuxna inom LSS och känner dig trygg i mötet med den målgruppen. Du har också erfarenhet av lågaffektivt bemötande och tydliggörande pedagogik. För tjänsten krävs goda kunskaper i svenska, både muntligt och skriftligt. Du har även B-körkort, vilket behövs då det finns en buss i verksamheten som används för transporter vid behov.
Som person är du flexibel, kreativ och lösningsorienterad, och du har ett stort engagemang för att skapa en meningsfull och utvecklande vardag för deltagarna i vår verksamhet. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vår verksamhet växer och vi behöver organisera oss för att kunna möta våra målgrupper. Har du kunskap om metoden Supported employement ser vi det som meriterande. Har du erfarenhet kring enskilda placeringar, utflyttad daglig verksamhet eller liknande så ser vi det som ett stort plus. Har du även intresse eller kunskaper inom digitalisering, drama/teater eller annat som kan tillföra verksamheten så ser vi det som en fördel. Publiceringsdatum2026-02-20Arbetstid och varaktighet
Tillsvidareanställning på heltid.
Måndag till fredag under dagtid.
Tillträde enligt överenskommelse. Ersättning
Individuell lönesättning tillämpas.Övrig information
Hos oss har du tillgång till förmåner enligt vårt kollektivavtal Allmänna bestämmelser, t ex förmånlig pension och försäkring, extra semesterdagar och föräldrapenningtillägg. Dessutom har du som medarbetare i Svedala kommun tillgång till 3000 kr i friskvårdsersättning, förmånscykel och semesterväxling. Förmåner som erbjuds kan du läsa om här.
För tjänster som omfattar vård- och omsorgsarbete kommer ett utdrag ur belastningsregistret att begäras, vilket sker i slutet av rekryteringsprocessen. Du behöver själv begära ut utdraget via polisens webbsida: Kontrollera egna uppgifter (polisen.se) Utdraget vi vill se heter "Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret". Observera att den normala handläggningstiden hos polisen kan vara flera veckor, så beställ utdraget nu direkt.
Individuell lönesättning tillämpas. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-13
Kontakt
Enhetschef
Veronica Elmgren veronica.elmgren@svedala.se 040-626 84 78
