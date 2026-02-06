Aktivitetscoach deltid
Passalen Stockholm / Fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb / Stockholm Visa alla fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb i Stockholm
2026-02-06
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Passalen Stockholm i Stockholm
Om Passalen
Passalen är en ideell förening som verkar för ett mer inkluderande samhälle som ser potentialen i alla barn. Vi skapar inkludering för barn och unga med funktionsvariation som behöver stöd med att organisera sin fritid, hitta en kompis eller prova på att feriearbeta samt bedriver verksamhet som främjar möten mellan människor.
Passalen är kollektivavtalsanslutna och finns på flera orter i Sverige. Som anställd hos oss utvecklas och lär du på arbetet och bidrar till ett mer inkluderande och socialt hållbart samhälle.
Programspecifik information
Passalens verksamhet bedrivs genom olika program och projekt, i denna roll arbetar du i Klubbar by Passalen. Klubbar by Passalen är ett program som erbjuder barn och unga med funktionsvariation möjlighet att delta i öppna fritidsaktiviteter, som exempelvis aktiviteter på fritidsgårdar, badhus och idrottsanläggningar. Vi fungerar som en brygga för att möjliggöra för barn och ungdomar med funktionsvariation att ta del av den öppna fritiden. Vi har dialog med deltagare för att kunna skapa förutsättningar för varje individs deltagande.
Genom programmet får deltagarna stöd att vara med i olika aktiviteter, såsom pyssel, gaming, spel och idrott. Målet är att hjälpa deltagarna att träffa nya vänner, utveckla sina sociala färdigheter och öka sin delaktighet i samhället.
Vi arbetar också med uppsökande arbete för att nå ut till målgruppen och berätta att vi finns. Detta gör vi genom att ha kontakt med deltagare via telefon samt besöka skolor och andra platser där målgruppen befinner sig.
Läs mer om programmet här: Klubbar by Passalen
Arbetsbeskrivning
Ditt arbete som aktivitetscoach innebär främst att genomföra olika klubbar i den öppna fritiden tillsammans med våra deltagare. En klubb kan till exempel vara en aktivitet på en fritidsgård så som bakning, spela tv-spel eller pyssla, ett besök i en simhall eller testa på en sport. Du deltar aktivt i aktiviteten som anordnas och stöttar samtliga deltagare att delta utifrån sina förutsättningar, förmågor och behov. Du finns där som en förebild och kompis för Passalens deltagare och har som uppgift att göra så varje deltagare känner sig sedd och välkommen. Samarbete är en viktig del av rollen, du ska trivas att arbeta i team men behöver också kunna arbeta självständigt. Du jobbar för att Passalens deltagare ska inkluderas i den ordinarie fritidsverksamheten.
Enklare administrativa uppgifter förekomma också i form av dokumentation.
Detta är en tidsbegränsad deltidstjänst på 10-15 timmar/månad med start omgående och avslut 2026-06-18.
Dina arbetspass är förlagda under eftermiddag och kväll samt ibland helg. Arbete utförs främst i någon/några av våra samarbetskommuner i Norrort: Sundbyberg, Sollentuna, Järfälla och Vallentuna.
Om dig
Vi tror att du som söker
• studerar på gymnasienivå eller nyligen avslutat studier på gymnasienivå
• är nyfiken på att möta personer som är olik dig själv och mån om att alla känner sig sedda och inkluderande i sociala sammanhang
• är självgående och initiativtagande, då det ofta krävs att du tar egna beslut på plats
• är strukturerad, tålmodig och har förmågan att behålla lugnet i stressiga situationer
• har god kommunikativ förmåga inom din arbetsgrupp såväl som med deltagare, vårdnadshavare och andra du möter i din tjänst
Meriterande för tjänsten (men inte ett krav)
• tidigare erfarenhet av arbete med barn och unga
• tidigare erfarenhet av arbete med målgruppen
Intervjuer sker löpande under ansökningsperioden och tjänsten kan därför tillsättas innan sista ansökningsdatum. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Passalen
Älvsjö (visa karta
)
125 30 ÄLVSJÖ Arbetsplats
Passalen Stockholm Kontakt
Projektledare
Lina Engström lina@passalen.se 0767200952 Jobbnummer
9727074