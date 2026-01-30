Aktivitetscoach, daglig verksamhet, Frösunda Omsorg
2026-01-30
Vi på Frösunda Omsorg söker dig som vill jobba som aktivitetscoach på 1 Växthus daglig verksamhet i Upplands Väsby. Vill du bli en del av vårt team? Då är du varmt välkommen att skicka in din ansökan!
Vad innebär jobbet som aktivitetscoach på Frösunda?
Som aktivitetscoach inom daglig verksamhet stöttar du personer som har beviljats insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Det kan vara fysiska, psykiska eller intellektuella funktionsnedsättningar. Daglig verksamhetens innehåll bygger på aktiviteter som bland annat ska bidra till ökad social färdighetsträning.
Som aktivitetscoach ger pedagogiskt stöd och omsorg för att främja våra kunders förmågor och självständighet. Du planerar, iordningställer och handleder utifrån varje individs behov. Det kan till exempel vara genom att ge stöd i social aktivitet, vid måltider och vid hygienrutiner.
Som aktivitetscoach arbetar du med olika kommunikationsredskap som alternativ kompletterande kommunikation (AKK) och digitala hjälpmedel. Arbetet innebär även att föra social dokumentation över kundens utveckling och behov för att följa upp och säkerställa att varje deltagare får rätt stöd och hjälp.
Exempel på arbetsuppgifter:
Stöd vid måltider, social aktivitet, hygienrutiner
Dokumentering och rapportering
Personlig omvårdnad som hygien, toalettbesök, stöttning, social närvaro
Arbetstiderna på daglig verksamhet är förlagda kontorstider enligt ett rullande schema.
Om 1 Växthus- daglig verksamhet:
Dagliga verksamheten 1 Växthus erbjuder en lugn atmosfär med fokus på kommunikation. Vi riktar oss till dig med flera funktionsvariationer som är i behov av omvårdnad.
Här vill vi bidra till att våra kunder får en meningsfull vardag. Vi utgår alltid från kundens individuella styrkor, behov och intressen och stödjer varje individ till att bli så självständig som möjligt. Vår drivkraft är att våra kunder ska kunna leva ett självständigt liv med högsta möjliga livskvalitet.
Verksamheten som ligger på bottenplan av ett bostadshus har ljusa fina lokaler och tillgång till en egen stor trädgård. Intill verksamheten ligger ett naturområde som erbjuder härliga skogspromenader. Goda kommunikationer finns inom nära räckhåll från verksamheten och med bil tar det cirka fem minuter att ta sig till Upplands Väsby centrum från verksamheten.
Vem söker vi?
Vi söker dig med stort hjärta och en vilja att göra skillnad. Du behöver ha ett genuint intresse och engagemang för att arbeta med människor och ha en stark känsla för service. Samt att du har lätt för och trivs med att samarbeta med andra och vill verka för en god stämning och en positiv psykosocial arbetsmiljö. Du behöver vidare ha en naturlig förmåga att vara flexibel och lyhörd i ditt arbetssätt, bemötande samt i ditt samarbete med kollegor, närmaste chef samt då samverkan sker såväl inom Frösunda Omsorg som med externa aktörer och anhöriga till våra kunder. Andra viktiga egenskaper som vi specifikt söker är personlig mognad och ett gott omdöme, en positiv grundinställning, en förmåga att agera med ett lugnt, sansat och professionellt bemötande i din yrkesroll även då oförutsedda händelser och stress uppstår. Du behöver även förstå vikten av ta ansvar för dina arbetsuppgifter och de utvecklingsmöjligheter du får möta i ditt arbete för att på så sätt visa på gott medarbetarskap samt att du även blir en bra representant för verksamheten och Frösunda Omsorg.
Vi ser gärna att du har gymnasieutbildning på Vård- och omsorgsprogrammet eller Barn- och fritidsprogrammet, inriktning socialt arbete.
B-körkort är ett krav för att bland annat genomföra aktiviteter tillsammans med kunder.
Det är starkt meriterande om du har tidigare erfarenhet av arbete med LSS och har omsorgsvana.
Det är krav på goda kunskaper i svenska språket, i både tal och skrift.
Du behöver ha en god fysisk förmåga samt vara simkunnig och inte se bad t ex i en simbassäng eller sjö som något hinder för dig.
Vi vill att du har erfarenhet och förståelse för att arbeta kundorienterat samt att du förstår och behärskar ett lågaffektivt bemötande i din yrkesroll.
Övrig information
Anställningsform: Visstidsanställning under sex månader med goda möjligheter till förlängning och eventuellt erbjudande om tillsvidare anställning under våren/sommaren 2026.
Omfattning: 74 %
Tillträde: Snarast men senast under vecka 7 då en provanställning kommer inledas med introduktionspass följt av rullande schema på deltid som motsvarar en tjänstgöringsgrad om 74%.
Vi tillämpar individuell lönesättning och har kollektivavtal. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Inför en eventuell anställning ska du kunna uppvisa ett utdrag från belastningsregistret. Du behöver även kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES alternativt ett giltigt arbetstillstånd.
Sista dag att ansöka är 2026-02-06
Vid frågor om jobbet, är du välkommen att kontakta:
E-postadress: Verksamhetschef Helena Borglind på:Helena.Borglind@frosunda.org
