Aktiveringspedagog till förskolan Stegen
Stift Bräcke Diakoni / Speciallärarjobb / Göteborg Visa alla speciallärarjobb i Göteborg
2025-12-10
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stift Bräcke Diakoni i Göteborg
, Mölndal
, Alingsås
, Uddevalla
, Falkenberg
eller i hela Sverige
Vill du arbeta i en miljö där du verkligen gör skillnad som aktiveringspedagog? Bräcke förskola Stegen är en specialförskola för barn med flerfunktionsnedsättning, belägen på Hisingen i Göteborg.
Hos oss står barnens behov och möjligheter i centrum och nu söker vi dig som vill vara med och fylla dagarna med meningsfull aktivitet.
Om rollen
Som aktiveringspedagog ansvarar du för aktiviteter som stimulerar utveckling och livskvalitet för hos barn med flerfunktionsnedsättning. Aktiviteterna kan vara allt från sinnesstimulerande lekar till musik, utevistelser eller motorikträning - alltid utifrån varje barns förutsättningar och behov. Arbetet sker i nära kontakt med barnen och i samverkan med övriga yrkesgrupper i teamet på förskolan Stegen. Du bidrar till det pedagogiska arbetet enligt Läroplan för förskolan, Lpfö 18 och vår konduktiva inriktning. Detta genom att vara delaktig både i dokumentation och reflektion.
Vem vi söker
För att vara aktuell för tjänsten ska du ha följande egenskaper
- Initiativtagande, till planering och samverkan i arbetet med aktiviteter
- Lyhörd och trygg i mötet med barnen och deras nätverk
- Engagerad i teamarbete och kontakten med kollegor
• och kvalifikationer
- Utbildning inom aktiveringspedagogik, barn- och fritid eller liknande.
- Erfarenhet av arbete med barn med stora stödbehov
- Kunskap om förskolans uppdrag enligt Lpfö 18
- Meriterande är kunnande inom AKK, lågaffektivt bemötande och konduktiv pedagogik
Om verksamheten
Vi är en liten fristående förskola med plats för 30 barn, där varje barn får individanpassad omsorg, stimulans och undervisning. Vårt team består av engagerade pedagoger, barnskötare och undersköterskor. Tillsammans skapar vi en trygg, lekfull och stimulerande miljö med hög kompetens kring kommunikation, motorik och AKK. Vi arbetar utifrån Lpfö 18 och har en tydlig inriktning mot Konduktiv pedagogik - ett helhetsperspektiv där rörelse, lärande och självständighet integreras i vardagen för att stärka barnens utveckling och delaktighet.
Vårt erbjudande
Hos oss tar du del av flera fördelar kopplat till din anställning, men vi tror att du kommer trivas särskilt om du prioriterar:
- En verksamhet med tydlig pedagogisk inriktning
- Ett meningsfullt och utvecklande arbete med fortbildning
- Kompetenta och engagerade kollegor som bidrar till det interna lärandet
- En arbetsmiljö där värme, respekt och professionalitet är ledord
Välkommen med din ansökan!
Vill du veta mer om förskolan Stegen?
Titta på filmen: https://www.youtube.com/watch?v=AvXNcRhic8w&list=TLGGgNMPYcwpC7QyMjA1MjAyNQ&t=2s
Eller besök vår hemsida: https://brackediakoni.se/bracke-forskola-stegen/
Bräcke diakoni - Hos oss blir du del av något större.
Vi är en idéburen organisation som låter värdegrunden genomsyra både arbetssätt, kultur och ledarskap. Det innebär:
- en arbetsgivare som vilar på en på en stark medmänsklig värdegrund,
- en arbetsmiljö präglad av delaktighet och påverkan,
- ett arbete där du bidrar till att göra skillnad för människor och samhället i stort,
- trygghet genom god arbetsmiljö, nära ledarskap, kollektivavtal och goda förmåner.
