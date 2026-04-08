Aktiveringspedagog, Nationella programmet Frejagymnasiet (anpassad)
2026-04-08
I Mölndals stad är vi stolta över att ha Sveriges viktigaste jobb där vi tillsammans skapar bästa möjliga vardag för våra medborgare. Med kunskap, mod och kreativitet utvecklar vi våra verksamheter och bidrar till att Mölndal blir en ännu bättre plats att leva och jobba i. Välkommen att göra skillnad i människors vardag varje dag!
Utbildningsförvaltningen i Mölndals stad ansvarar för gymnasium, anpassad gymnasieskola, vuxenutbildning, studie- och yrkesvägledning, kommunal yrkeshögskola och det kommunala aktivitetsansvaret. Vår vision är att vara en ledande utbildningsaktör med ett attraktivt utbud av hög kvalitet. Det innebär att utveckla ett modernt och konkurrenskraftigt gymnasie- och vuxensegment samt en yrkeshögskola i nära samverkan med lokalt och regionalt arbetsliv. Ett av våra viktigaste uppdrag är också att skapa möjligheter för unga vuxna att etablera sig på arbetsmarknaden.
Frejagymnasiet är Mölndals stads anpassade gymnasieskola. Vi är en liten skola med drygt 50 elever och ungefär lika många medarbetare. Hos oss finns individuella programmet samt nationella program med inriktning hotell, restaurang och bageri samt handel och service.
Tillsammans med våra elever driver vi Restaurang Freja - en utbildningsrestaurang på Aktiviteten i Mölndal. Vi har även startat en webbshop och driver den fysiska butiken "Freja", där vi säljer väskor till förmån för ett samarbetsprojekt i Kenya. Skolan har dessutom ett växthus där delar av undervisningen, främst för elever på individuella programmet, är förlagd.
Vi söker nu en aktiveringspedagog som kommer att arbeta med ungdomar på de nationella programmen vid Frejagymnasiet - handel och service samt hotell, restaurang och bageri inom Mölndals anpassade gymnasieskola.
Tjänsten är tillsvidare och en uppehållstjänst på 85-100%.
Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna innebär att, under ledning av lärare och/eller självständigt, assistera eleverna i undervisningen samt att stötta dem under raster och andra uppehåll under skoldagen. Uppdraget omfattar även att hjälpa eleverna i deras sociala kontakter och samspel med varandra. I arbetet ingår att vara ett stöd för eleverna på idrottslektioner där du behöver vara aktivt stöd genom att delta.
Du har förmågan att samarbeta och kommer med egna initiativ för att lösa problem. Du kan möta varje elev utifrån dennes förutsättningar och har förmåga att utgå från elevens individuella situation för att utveckla sociala och kunskapsmässiga färdigheter.
Vi söker dig som har:
* Eftergymnasial utbildning med inriktning pedagogisk, såsom aktiveringspedagog, socialpedagog eller liknande
* God social och kommunikativ förmåga du kan lyssna, skapa förtroende och medla i sociala situationer.
* Du kan förklara och tydliggöra sociala sammanhang för eleverna och bidra till att skapa trygghet och förståelse i mötet med andra.
* Insikt i hur intellektuell och kognitiv funktionsnedsättning samt autism påverkar vardagen.
* Erfarenhet av att arbeta med barn, ungdomar eller vuxna med intellektuell funktionsnedsättning (IF) och du bör ha kunskap och vana att hantera ungdomar med autism.
Som person är du ansvarsfull, lyhörd och strukturerad med ett lågaffektivt och pedagogiskt förhållningssätt. Du har lätt för samarbete och anpassning när förutsättningarna förändras.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Urval och intervjuer sker löpande under ansökningsperioden.
Välkommen med din ansökan!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Vi ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Behöver du hjälp med att söka tjänsten? Kontakta kundservice på 0771-693 693.
Vi vill upplysa om att din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.
Enligt Skollagen(2010:800) skall den som erbjuds denna anställning visa upp ett utdrag ur belastningsregistret. Detta berör alla anställda som arbetar eller befinner sig i lokaler med elever under 18 år. Handläggningstiden för ett utdrag är cirka två veckor och du beställer det själv via polisens webbplats. Beställ gärna utdraget samtidigt som du skickar in din ansökan så att du har allting klart om du erbjuds tjänsten. Har du redan ett utdrag får det inte vara äldre än ett år. Utdraget "skola eller förskola" ska användas. Beställ ditt utdrag från belastningsregistret på polisens webbplats: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
Innan en eventuell anställning kommer vi att kontrollera medborgarskap. Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna uppvisa ett giltigt uppehåll-/arbetstillstånd eller kunna styrka att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.
I vissa tjänster krävs digital identifiering (t.ex. BankID) för att utföra arbetsuppgifter. Identifieringen används endast för att bekräfta din identitet i systemen.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-26
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C317932".
Arbetsgivare: Mölndals kommun
Göteborgsvägen 11-17
431 82 MÖLNDAL
Mölndals stad, Utbildningsförvaltningen
Kommunal Mölndal
Maria Moqvist maria.moqvist@molndal.se 0704-677314
