Aktiveringsledare med omvårdnadsarbete - Bäckagården
Vetlanda kommun, Äldreomsorg / Undersköterskejobb / Vetlanda Visa alla undersköterskejobb i Vetlanda
2025-10-17
, Sävsjö
, Eksjö
, Ydre
, Nässjö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vetlanda kommun, Äldreomsorg i Vetlanda Publiceringsdatum2025-10-17Arbetsuppgifter
Vill du vara med och skapa meningsfulla dagar för äldre genom aktiviteter som stärker både glädje och gemenskap? Vi söker nu en aktiveringsledare till Bäckagården - en arbetsplats där omtanke, engagemang och brukaren står i centrum.
Som aktiveringsledare på Bäckagården arbetar du med aktivering på samtliga våra tre korttidsenheter och två särskilda boendeenheter. Du planerar och leder aktiviteter både i grupp och individuellt, alltid med utgångspunkt i brukarens intressen och behov. Tillsammans med vårdpersonalen skapar du en miljö som främjar delaktighet, trivsel och livskvalitet.
I tjänsten ingår även att arbeta kvällar och helger som undersköterska i omvårdnadsarbetet, tillsammans med kollegorna på Bäckagården. Du blir en del av arbetsgruppen på Lagunen, en särskild boendeenhet med inriktning mot demens och kognitiv svikt.
Exempel på arbetsuppgifter:
• planera och genomföra aktiviteter som bidrar till välbefinnande och gemenskap
• aktivera både i grupp och individuellt utifrån de äldres önskemål
• samarbeta nära vårdpersonalen och andra aktiveringsledare i kommunen
• samverka med föreningar, frivilliga och andra aktörer i samhället
• söka underlag och material som är användbart för aktiviteter och annat
Vi söker dig som är trygg, kreativ och lyhörd, med en förmåga att inspirera andra och skapa aktiviteter som gör vardagen mer meningsfull. Du har också god förmåga att leda och motivera grupper, du skapar en positiv atmosfär. Du är ansvarstagande, trivs med att arbeta både självständigt och tillsammans med kollegor och har lätt för att möta människor med respekt och värme.
Vi vill att du som är anställd hos oss ska må bra, både på och utanför jobbet. Därför har du bland annat tillgång till friskvårdsbidrag, fria bad och rabatt på massage. Läs mer om våra förmåner: https://vetlanda.se/formaner
Vi tror på en arbetsplats där olikheter är en styrka och där vi alltid möter varandra med glädje och respekt. Här finns utrymme för mod - att våga tänka annorlunda, prova nytt och utvecklas. Genom att samarbeta och stötta varandra skapar vi gemenskap och stolthet. Tillsammans är vi Vetlanda kommun.Kvalifikationer
• Utbildad undersköterska - och kan uppvisa bevis från Socialstyrelsen.
• Utdrag från belastningsregistret (HVB-hem).
• Meriterande med erfarenhet som undersköterska, aktiveringsledare eller liknande roll.
• Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
ÖVRIGT
Varmt välkommen med din ansökan!
För att få effektiv, snabb och säker hantering av din ansökan ber vi dig att skicka din ansökan via vårt rekryteringsverktyg "Offentliga jobb". Ansök direkt via länken i annonsen.
Vetlanda kommun är en inkluderande arbetsgivare som förespråkar mångfald och jämställdhet. Alla ansökningar behandlas utifrån ett likabehandlingsperspektiv.
I Vetlanda kommun jobbar vi utifrån kärnvärdena glädje, mod, respekt och tillsammans, en värdegrund som genomsyrar hela organisationen.
Inför rekryteringen har Vetlanda kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare och rekryteringsföretag. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "A1392611". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vetlanda kommun
(org.nr 212000-0571), https://tinyurl.com/27putejf Arbetsplats
Vetlanda kommun, Äldreomsorg Kontakt
Områdeschef – särskilt boende
Linda Karlström linda.karlstrom@vetlanda.se 0383-578 41 Jobbnummer
9562505