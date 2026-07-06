Aktiverare till vårt äldreboende
Attendo Sverige AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Gotland Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Gotland
2026-07-06
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Vill du göra skillnad varje dag?
Vi söker en engagerad och kreativ aktiverare som vill bidra till att skapa en meningsfull, aktiv och glädjefylld vardag för våra boende. Hos oss står livskvalitet, delaktighet och människors unika behov i centrum.
Beskrivning av tjänsten
Som aktiverare ansvarar du för att planera, genomföra och utveckla aktiviteter som främjar social gemenskap, rörelse, kultur och välbefinnande. Du arbetar nära omsorgspersonal, anhöriga och externa aktörer för att skapa en stimulerande vardag för de äldre.
Exempel på aktiviteter kan vara:
Musikstunder och underhållning
Promenader och utevistelser
Gymnastik och rörelseaktiviteter
Högläsning och samtalsgrupper
Kreativa aktiviteter såsom pyssel, målning och hantverk
Högtidsfiranden och temadagar
Samverkan med föreningar, skolor och frivilligorganisationer
Vi söker dig som
Är positiv, initiativrik och engagerad
Har ett genuint intresse för äldre människor och deras livshistoria
Är bra på att skapa relationer och få människor att känna sig delaktiga
Kan planera, organisera och genomföra aktiviteter självständigt
Har god samarbetsförmåga
Anställningsform:
Tillsvidaretjänst 60% med 6 månaders provanställning
Tillträdesdatum är den 260901 eller enligt överenskommelse
Kvalifikationer
Vi ser gärna att du har:
Utbildning inom vård och omsorg eller annan likvärdig utbildning
Erfarenhet av arbete med äldre eller personer med funktionsnedsättning
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Vad kan vi erbjuda dig?
Attendo är en trygg arbetsgivare som kan erbjuda dig som vill goda möjligheter att ta mer ansvar eller att gå vidare till nya roller. Vi erbjuder dig som medarbetare utbildningsmöjligheter, kollektivavtal, friskvård samt flera andra förmåner och personalrabatter via vår förmånsportal AttendoPlus i samarbete med Benifex.
Om rekryteringsprocessen
Före eventuell anställning ska utdrag ur belastningsregistret tillsammans med giltig fotolegitimation visas upp. Om du blir kallad till en intervju behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd.
Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag så vänta inte med din ansökan!
Om Attendo
Attendo är ett av Nordens största omsorgsföretag och startades 1985. Vi är verksamma inom äldreboende och hemtjänst.
Våra värderingar omtanke, engagemang och kompetens vägleder oss dagligen i vårt arbete för att alla ska uppleva trivsel, delaktighet, gemenskap och arbetsglädje.
Välkommen med din ansökan – Tillsammans för framtidens omsorg! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8021816-2087037". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Attendo Sverige AB
(org.nr 556148-5169), https://attendosverige.teamtailor.com
Suderkvior 16 (visa karta
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623 35 BURGSVIK Arbetsplats
Attendo Sverige Jobbnummer
9993526