Aktiv personlig assistent till Sundbyberg - 50%
Assistans I Balans I Sverige AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Sundbyberg
2025-11-06
Om mig:
Här är jag, en 17 årig kille som gillar att ha skoj. Vardagarna tillbringar jag i skolan där det både är lektioner och träning. Min fritid består av att hitta på olika aktiviteter, som att bowla, gå på bio och träffa mina kompisar. Jag skulle uppskatta om min assistent delar något av mina intressen.
Om dig:
Som assistent till mig är det viktigt att du är lyhörd och kan tolka mina signaler. Då jag använder mig av alternativ kommunikation är det av största vikt att du talar och skriver svenska obehindrat.
Det är viktigt för mig att du är engagerad och glad och jag önskar att du har livserfarenhet och är mellan 30-40 år. Jag värdesätter att du har för avsikt att stanna långsiktigt hos mig, då det är en förutsättning för att vi ska kunna upprätta ett bra samarbete.
Jag vill gärna att du har erfarenhet av PEG och RIK (intermittent kateter.
Tjänsten:
Är på 50% dag, kväll, sovande jour på rullande schema.
För att anställas måste du uppvisa giltig ID-handling, personbevis, eventuella dokument som styrker rätten till arbete inom Sverige samt utdrag ur polisregistret. Detta beställs på www.polisen.se
Välj det utdrag som heter Arbete med barn med funktionsnedsättning
Om Assistans i Balans:
Assistans i Balans anordnar - med lång och egen erfarenhet - högkvalitativ personlig assistans till personer med omfattande funktionsnedsättning i enlighet med LSS och Independent Living-rörelsen. Vi vill bidra till en jämlikare värld där alla oavsett funktionsnedsättning ges en möjlighet att leva ett självständigt liv med självbestämmande och självrespekt i fokus. Vår service är nära, personlig och kontinuerlig och vår ambitionsnivå är hög. Alla medarbetare får grundlig introduktion, fortlöpande utbildning, ta del av vårt värderingsarbete, friskvårdsbidrag och trygghet genom kollektivavtal (Fremia - Kommunal).
Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön
Sista dag att ansöka är 2025-12-06
